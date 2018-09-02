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Победителем «Школодрома-2018» стала команда «Пилигримы»
Фото Светланы Колосковой.

Победителем «Школодрома-2018» стала команда «Пилигримы»

Семья Короленко-Дериглазовых завоевала главную награду фестиваля – ноутбук!

Семейный фестиваль «Школодром-2018», организованный газетой «Слобода» и порталом Myslo, завершился. За звание лучших боролись 35 команд. До конца испытаний дошли 33 команды. Три из них вышли в финал. 

В непростой борьбе на сцене Центрального парка им. П.П.Белоусова победила команда «Пилигримы». Она получает главный приз – ноутбук!

Команда «Апельсин» заняла второе место и выиграла планшет от депутата Госдумы от Тульской области, члена президиума Генсовета партии «Единая Россия» Виктора Дзюбы.

Третье место заняла команда «Ёжики». Она стала обладателем сертификата на 10 тысяч рублей на празднование детского праздника в музее занимательных наук «Экспериментория».

Также команды, занявшие второе и третье места в семейном баттле, школа программирования и робототехники для детей Ikids.Su подарила сертификат на годовое обучение в своей школе.

Большой репортаж с фестиваля ищите завтра на Myslo!

Сюжет: Школодром-2018
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