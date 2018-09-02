Участники «Школодрома-2018»: Самым сложным оказалось задание по русскому языку

Фото Алексея Пирязева.

В Центральном парке им. П. П. Белоусова проходит городской семейный фестиваль «Школодром-2018». Команды-участники уже прошли большинство испытаний и поделились впечатлениями с Myslo.

Команда «Совята» – Сергей, Екатерина, Дмитрий и Михаил Трусовы:

– «Школодром» всегда выпадает на день рождения нашего папы Сергея. Но, тем не менее, мы участвуем уже во второй раз, и два года назад даже стали победителями. Сегодня снова решили провести здесь свой праздник, потому что это «Школодром» – это всегда ярко и весело. К этому дню мы готовились морально, настраивали себя на победу, и надеемся, что у нас все получится. По традиции, самые сложные предметы для нас – это литература и русский язык. Нам очень сложно было угадывать писателей по фотографиям, но вместе мы справились. Мечтаем о третьем месте, чтобы получить сертификат на празднование дня рождения ребенка. Хотим устроить еще один семейный праздник!

Команда «Проходные пешки» – Василий, Ирина и Михаил Трухановы:

– Название нашей команды неслучайно. Ребенок с пяти лет занимается шахматами и является двукратным чемпионом области. Мы назвались «Проходными пешками». Кажется, что пешка – незначительная фигура в игре, но она может сделать ход конем, и команда станет лидером. Мы придумали костюмы – шарфы с символикой команды и юбку для нашей самой маленькой участницы – двухлетней дочери Сони. Для этого нам понадобилось всего 72 см ткани, швейная машинка и немного фантазии.

Приглашение на «Школодром» случайно увидели в интернете, и сын сказал, что участвовать нужно обязательно. Конечно, хотелось бы получить главный приз, но мы пришли сюда не только за этим. Мы просто хотим еще раз весело провести время вместе, побегать, ответить на интересные вопросы. Самым сложным показалось задание по истории про башни Тульского кремля. Но мы воспринимаем это как звоночек, указание на то, над чем нам нужно поработать. Сегодня учтем все ошибки, подтянем знания и в следующем году придем побеждать!

Команда «Ёжики» –Евгения, Владимир, Никита и Михаил Аркуш:

– Мы участвуем в «Школодроме» во второй раз. В прошлом году мы вышли в финал, но проиграли в пении песен. В этом году посмотрим, смогли ли мы подтянуть свои знания. Самым сложным для нас стал русский язык. Сложно было разобраться в слитном и раздельном написании предлогов. А вот самым легким показалась математика – в точных науках мы разбираемся лучше! На большинство вопросов у нас отвечал сын. И это правильно, ему же завтра идти в школу, а «Школодром» – отличная проверка знаний.

Команда «Улыбка» – Владимир, Арина, Светлана и Татьяна Веремеенко:

– Участвовали в прошлом году и сейчас снова пришли повеселиться! По правилам фестиваля в команде должно быть не больше четырех человек, но у нас большая семья, так что пришли вшестером. Кто то участвует, а кто-то поддерживает: уверены, что так шансов на успех гораздо больше. Мы занимали второе место, а сейчас собираемся стать победителями. Самым сложным уроком на «Школодроме» оказалась информатика, а самым интересным – физкультура. Набегались от души!

Основные испытания уже подошли к концу, сейчас ведется подсчет баллов. Лучшие выходят в финальный раунд – ЕГЭ.

Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» – ноутбук.

Команда, которая займет второе место, получит планшет. Это приз от депутата Госдумы от Тульской области, члена президиума Генсовета партии «Единая Россия» Виктора Дзюбы.

Команда-финалист «Школодрома», которая займет третье место, тоже получит замечательный приз – сертификат на 10 тысяч рублей, чтобы отметить нестандартно детский праздник в музее занимательных наук «Экспериментория». Это огромное царство науки – не скучной, а очень увлекательной – в котором каждый взрослый ощутит себя ребёнком, а каждый ребёнок «оторвётся» на все сто.

Также командам, занявшим второе и третье места в семейном баттле, школа программирования и робототехники для детей Ikids.Su подарит сертификат на годовое обучение в своей школе. Это круто!