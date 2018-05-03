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Сколько зарабатывают и чем владеют главы районов Тулы

Сколько зарабатывают и чем владеют главы районов Тулы

Чиновники отчитались о доходах, расходах, имуществе за 2017 год.

Также главы территориальных округов Тулы указали в декларациях сведения о доходах и имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей. Всего в Туле пять глав. Рассмотрим, кто из них самый богатый.

самый состоятельный

Больше всех в Туле заработал Евгений Пятисоцков, руководитель Главного управления по Привокзальному округу Тулы.

В 2017-м он заработал 2 387 568,95 рубля.

В собственности у главы:

  • квартира (50 кв. м, общая долевая собственность, доля в праве ¼), еще ¼ этой квартиры в собственности у супруги, ½ — у ребенка;
  • садовый участок (800 кв. м);
  • дом (90 кв. м).

В пользовании — 15 кв. м квартиры (еще по 15 — у супруги и несовершеннолетнего ребенка). Транспорта в собственности нет.

Супруга Привокзального главы задекларировала доход в 2017 году в размере 666 666,75 рубля. Несовершеннолетний ребенок — 666 668 руб.

по-среднему

Глава управления по Пролетарскому округу Сергей Шестаков задекларировал доход за 2017 год в размере 1 977 935,02 рубля.

У Сергея Шестакова в собственности есть квартира (90 кв. м) и автомобиль Volkswagen Amarok (2016 г. в.), в пользовании имеются две квартиры (70 и 45 кв. м).

 

Руководитель Главного управления по Зареченскому округу Максим Щербаков обнародовал за 2017 год доход в размере 1 799 660,81 рубля. В собственности у него квартира (44,7 кв. м) и доля в квартире площадью 51 кв. м. Транспорта нет, супруга и несовершеннолетний ребенок дохода не имеют.

Главный по Советскому округу Тулы Александр Картышов заработал в 2017 году 1 422 556,42 рубля. В собственности у него:

  • автомобиль легковой Mitsubishi Outlander, 2006 г. в.,
  • квартира 40,8 кв. м,
  • доля в квартире 42,2 кв. м,

В пользовании у его семьи квартира 76,7 кв. м. Супруга Картышова владеет автомобилем Cadillac GMX 320, 2007 г. в. Она задекларировала доход в размере 614 267,61 рубля за год.

самый скромный

Самый небольшой доход среди глав у Александра Корнеичева, руководителя Центрального округа Тулы — 1 068 293,89 рубля. Александр Вячеславович был назначен на эту должность совсем недавно, до этого трудился заместителем Сергея Шестакова в Пролетарском районе.

Жилья в собственности у Корнеичева нет, в пользовании квартира 37,5 кв. м. Он владеет автомобилем Volkswagen Jetta 2013 г. в.

Супруга главы в 2017 году задекларировала доход 79 380 рублей.

Сюжет: Доходы областных депутатов-2018
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:56 −3
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