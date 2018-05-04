За прошлый год Алексей Дюмин заработал 5,6 млн рублей

Доход супруги главы региона почти вдвое больше – 9,7 млн.

На сайте правительства Тульской области опубликованы сведения о доходах Алексея Дюмина за прошлый год. Его доход составил 5,6 млн рублей.

В собственности у губернатора – участок площадью 3127 квадратных метров, жилой дом почти на 153 квадрата, квартира на 344 кв м, два машиноместа и баня.

В пользовании у главы региона – помещение площадью 60,7 квадратных метров, а в гараже – десятилетний джип Toyota Land Cruiser.

Супруга Алексея Дюмина Ольга за год заработала почти вдвое больше мужа – 9,7 млн рублей. У неё в собственности автомобиль Land Rover 2013 года выпуска.