Первый заместитель Евгения Авилова за год заработал почти 6 млн рублей

У Владислава Галкина имеется собственная однокомнатная жилплощадь и две доли в квартирах.

На официальном сайте администрации Тулы опубликованы сведения о доходах заместителей Евгения Авилова. Первый зам сити-менеджера Владислав Галкин задекларировал доход в 5,933,042 рубля. В индивидуальной собственности у него – квартира на 35 квадратов, а также две доли в разных двухкомнатных квартирах – 1/3 и 1/4.

В пользовании у Владислава Галкина – дом площадью 104 квадратных метра и участок на 1058 квадратов. Супруга чиновника, заработавшая за год 912,592 рубля, владеет тем же, чем и муж, а также внедорожником Chevrolet Niva 2005 года выпуска.

Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Роман Мурзин заработал в 2017 году 3,104,227 рублей. В индивидуальной собственности у него – квартира в 65.6 квадратов и нежилое помещение в 6.5 кв. м. На правах дольщика чиновник владеет двумя садовыми участками, квартирой, жилым домом и баней.

Жена Романа Львовича за отчётный период заработала 262,723 рубля. Автопарк семьи Мурзиных включает в себя четырёхлетний внедорожник Toyota Highlander и Hyundai Solaris 2015 года выпуска.