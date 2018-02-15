Главой Центрального округа Тулы назначен Александр Корнеичев

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Начальником главного управления по Центральному территориальному округу назначен Александр Корнеичев. 15 февраля он приступил к своим должностным обязанностям.

Александр Вячеславович родился 20 декабря 1979 года в Туле. В 2003 году окончил Тульский государственный университет по специальности ракетостроение, в 2016 году — Тульский государственный университет по специальности политология.

До назначения занимал должность заместителя начальника главного управления по Пролетарскому округу, где курировал вопросы социальной политики.

Ранее пост главы Центрального округа занимал Александр Ёлкин.

По некоторым данным, кадровые перестановки в теруправлении по Центральному округу Тулы случились после небезызвестного митинга, который провели жители улицы Лескова. Myslo писал об этом здесь.

Напомним, по словам жителей, в ходе одной из встреч чиновник назвал жителей быдлом и не решал их проблему.

Также Myslo располагает информацией, что после митинга ситуацию на улице Лескова взял на контроль губернатор, на днях в правительстве проходили совещания по этому вопросу.