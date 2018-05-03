Фото из архива Myslo.
Спецпроект Myslo: Расскажи о своих героях Великой Отечественной войны
Приближается 73-я годовщина Победы.
9 Мая — особенный день для ветеранов Великой Отечественной войны. Myslo подготовил специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь! Пусть все узнают о вашем герое!
Также мы предлагаем всем желающим отправиться в путешествие, правда, виртуальное. В нашей рубрике «Гульбарий» мы рассказываем о городах-героях Великой Отечественной войны. Их всего 12, и в каждом из них побывали наши читатели. Их увлекательные истории читайте здесь.
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1 мая, в 20:51, 188 3142 -6
28 апреля, в 13:38, 4 499 2
28 апреля, в 09:48, 9 1800 0
27 апреля, в 16:45, 10 755 2
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