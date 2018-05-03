Фото пресс-службы «Арсенала».

Оружейники смогут сыграть в еврокубках, если «Авангард» или «Тосно», которые борются за Кубок России, не пройдут лицензирование.

Тульский «Арсенал» подал заявку для прохождения лицензирования в Лиге Европы. Об этом Myslo сообщили в клубной пресс-службе.

Отметим, что оружейники смогут сыграть в еврокубках, если курский «Авангард» или ленинградский «Тосно», которые борются за Кубок России, не пройдут лицензирование.

В таком случае это право получит шестая команда Премьер-лиги. Сейчас эту строчку разделяют «Арсенал» и «Уфа», которая также подала заявку на лицензирование.