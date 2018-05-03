новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» подал заявку для прохождения лицензирования в Лиге Европы
Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» подал заявку для прохождения лицензирования в Лиге Европы

Оружейники смогут сыграть в еврокубках, если «Авангард» или «Тосно», которые борются за Кубок России, не пройдут лицензирование.

Тульский «Арсенал» подал заявку для прохождения лицензирования в Лиге Европы. Об этом Myslo сообщили в клубной пресс-службе.

Отметим, что оружейники смогут сыграть в еврокубках, если курский «Авангард» или ленинградский «Тосно», которые борются за Кубок России, не пройдут лицензирование.

В таком случае это право получит шестая команда Премьер-лиги. Сейчас эту строчку разделяют «Арсенал» и «Уфа», которая также подала заявку на лицензирование.

Сюжет: Арсенал
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»
Спорт
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»
сегодня, в 17:31, 3 240 1
Миодраг Божович: «Лучше победить ЦСКА один раз, чем другую команду десять раз»
Спорт
Миодраг Божович: «Лучше победить ЦСКА один раз, чем другую команду десять раз»
30 апреля, в 18:32, 32 1497 5
Миодраг Божович готов к переговорам с «Зенитом»
Спорт
Миодраг Божович готов к переговорам с «Зенитом»
30 апреля, в 11:58, 78 2212 -6
«Арсенал» обыграл «Анжи» со счетом 2:1
Спорт
«Арсенал» обыграл «Анжи» со счетом 2:1
28 апреля, в 21:25, 59 6212 8
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:40 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналлицензированиеЛига Европыеврокубки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сколько зарабатывают и чем владеют главы районов Тулы
Сколько зарабатывают и чем владеют главы районов Тулы
Смертельное ДТП в Туле: служба такси окажет помощь пострадавшим и родственникам погибшего
Смертельное ДТП в Туле: служба такси окажет помощь пострадавшим и родственникам погибшего
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.