Фото пресс-службы «Арсенала».
Тульский «Арсенал» подал заявку для прохождения лицензирования в Лиге Европы
Оружейники смогут сыграть в еврокубках, если «Авангард» или «Тосно», которые борются за Кубок России, не пройдут лицензирование.
Тульский «Арсенал» подал заявку для прохождения лицензирования в Лиге Европы. Об этом Myslo сообщили в клубной пресс-службе.
Отметим, что оружейники смогут сыграть в еврокубках, если курский «Авангард» или ленинградский «Тосно», которые борются за Кубок России, не пройдут лицензирование.
В таком случае это право получит шестая команда Премьер-лиги. Сейчас эту строчку разделяют «Арсенал» и «Уфа», которая также подала заявку на лицензирование.
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