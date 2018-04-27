В Туле завершается подготовка ко Дню Победы

27 апреля в здании регионального правительства прошел брифинг о подготовке к празднованию Дня Победы.

Как рассказала заместитель главы администрации Тулы Надежда Токовая, подготовка к празднованию 73-й годовщины Великой Победы в городе практически завершена.

В Туле подготовка началась еще в марте с обследования памятников и обелисков, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. В областной столице таких мест 124. До 1 мая все они будут приведены в надлежащее состояние.

Накануне Дня Победы улицы города украсят 30 тематических рекламных щитов, 78 панель-кронштейнов, 30 сити-форматов, 26 светодиодных консолей «Звезда Героя», 9 флаговых композиций. Также впервые в этом году на площади Ленина будет установлена малая архитектурная форма с подсветкой в фирменном стиле.

В рамках акции «Память наших сердец» добровольцы примут участие в приведении в порядок воинских захоронений, братских могил и мемориальных сооружений. В городе пройдет Всероссийская акция «Вахта памяти»: возложение цветов и венков, торжественные митинги у памятных знаков при участии общественных и ветеранских организаций. 7 мая впервые состоится возложение цветов к памятному знаку Бессмертный полк в Центральном парке культуры и отдыха.

В рамках акции «Благодарность ветеранам» участникам Великой Отечественной войны в каждом территориальном округе вручат подарки ко Дню Победы.

Всего на территории Тулы сейчас проживает 807 ветеранов.

В Центре культуры и досуга, концертном зале «Ореон», Домах культуры «Косогорец», поселка Плеханово в рамках региональной акции «Кинобеседка» пройдут показы фильмов «3 дня до весны», «Защитники», документальной ленты «Забытых подвигов не бывает» и «Судьба человека», режиссер Сергей Бондарчук.

За неделю до Дня Победы в городе состоится Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская лента» — на улицах Тулы добровольцы раздадут более 14 000 георгиевских лент.

Всего в городе пройдут около 400 мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой Победы.

Афиши мероприятий 1 мая будут размещены в учреждениях социальной сферы, предприятиях, организациях и на общественных пространствах.

В тульских школах проходит цикл массовых городских мероприятий: военно-спортивная игра «Зарница», финал городского конкурса-смотра «Парад юнармейцев», отряд «Мы гордимся Россией», городской этап соревнований среди обучающихся школы безопасности, городской смотр-конкурс знаменных групп «Равнение на Знамя» и многие другие.

В городе проходят спортивные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине Великой Победы.

3 и 4 мая на Тульском велотреке пройдет Открытое первенство города Тулы по велоспорту. В нем примут участие более 130 спортсменов.

5 мая в зале Спортивной школы «Юность» состоятся традиционные соревнования по греко-римской борьбе, посвященные памяти героя Советского союза Алексея Лаврушина. За звание лучших будут бороться 150 юношей 2004−2005 годов рождения из Орла, Воронежа, Узловой, Новомосковска, Донского, Алексина, Сокольников и Тулы.

6 мая в 11.00 в Центральном парке Тулы впервые состоится спортивный праздник «Белоусовские мили» по северо-скандинавской ходьбе. Участники преодолеют дистанцию в 2 км.

С 6 по 8 мая в Домах культуры и детских школах искусств пройдут торжественные собрания и концертные программы, посвященные чествованию ветеранов Великой Отечественной войны.

С 7 по 9 мая на площадках перед Домами культуры будут организованы массовые гулянья и детские игровые программы.

Интерактивные программы пройдут и в тех населенных пунктах, где нет стационарных Домов культуры: поселок Ударник, деревня Георгиевское, деревня Частые, деревня Варваровка, село Маслово, Гарнизонный проезд и многие другие.

8 мая туляки примут участие в традиционной акции «Поезда памяти». Стилизованные составы стартуют от станции «Криволучье» и финишируют на площади Московского вокзала.

На ротонде в Центральном и Комсомольском парках, у памятника Льву Толстому пройдут концертные программы муниципальных и музыкальных коллективов.

9 мая в 9.00 на площади Победы пройдет возложение цветов и гирлянд к Вечному огню. После участники будут перевезены на площадь Ленина. А на площади Победы пройдет выставка современной военной техники. Она продлится с 10.00 до 19.00.

В 10.00 на площади Ленина состоится военный парад силами подразделений Тульского военного гарнизона.

Из-за работ на ул. Металлистов движение колонны военной техники во время проведения Парада пройдет от ул. Дзержинского через Садовый переулок по улице Менделеевской. После прохождения колонны военной техники будет организована историческая театрализованная часть Парада.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и представителей ветеранских организаций на площади Ленина будут установлены 4 трибуны на 800 мест.

Зрителей доставят на главную площадь города от зданий территориальных управлений администрации Тулы 15 автобусов. После проведения Парада ветеранов и участников Великой Отечественной войны пригласят в Тульский кремль, где им предложат фронтовые 100 грамм и традиционную гречневую кашу с тушенкой.

По окончании Парада Победы от площади Ленина до памятника Льву Толстому и далее в Центральный парк проследует общегородское шествие Бессмертный полк. Шествие будет сопровождать Губернаторский духовой оркестр, который исполнит песни военных лет. Для создания особой атмосферы во время формирования и движения «Бессмертного полка» был объявлен сбор фронтовых песен и стихотворений военных лет в исполнении туляков.

Формирование колонны «Бессмертного полка» в Туле начнется в 10.00 на улице Менделеевская от пересечения с Садовым переулком.

Оно будет проходить одновременно с Парадом Победы и продлится более часа. Подойти к месту формирования полка можно будет только со стороны Тульского цирка.

По ходу движения будут организованы специальные точки доступа в парадную колонну: улица Гоголевская (с обеих сторон); улица Л. Толстого (со стороны ул. Ф. Энгельса); улица Первомайская (со стороны ул. Ф. Энгельса); улица Жаворонкова (со стороны ул. М. Тореза).

В Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова состоится праздничный митинг. После этого начнут работать интерактивные площадки: «Передовая», «Тыл», «Стрелковый тир», «Полевой бинокль», мастер-класс по флажковой азбуке, полоса препятствий, «Письмо деду», выставка военных ретро-автомобилей и др. На «Передовой» каждые полтора часа зрители увидят эпизоды боевых действий времен Великой Отечественной войны. На главной сцене тульские творческие коллективы устроят праздничный концерт, который завершится выступлением пилотажной группы из 6 самолетов.

На площади Ленина будет организован кинотеатр под открытым небом, где будут показаны фильмы о Великой Отечественной войне.

В 18.55 на площади Победы, в Центральном парке и на площади Ленина будет организована прямая трансляция Всероссийской Минуты молчания. После этого на главной площади города состоится праздничный концерт тульских творческих коллективов, а также звезды российской эстрады.

В 20.00 со стороны Пролетарского моста на набережной Упы выступит губернаторский духовой оркестр.

Кульминацией Дня Победы станет праздничный салют на площади Ленина и набережной Упы, после залпов салюта также будет организован высотный фейерверк и музыкальное пиротехническое шоу.

Высотный фейерверк будет организован в 8 поселениях Тулы.

Подробная афиша праздничных мероприятий здесь.