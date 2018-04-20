Праздничные мероприятия к 9 Мая в Туле: полная афиша

Фото из архива Myslo.

В честь Дня Победы в оружейной столице пройдут праздничные шествия и концерты, массовые акции, флешмобы и квесты.

28 апреля

10.00 Добровольческая акция «Память наших сердец» (экологический субботник на братских захоронениях) Братские захоронения Зареченского некрополя. Ул. Пузакова, 151. 16+. Вход свободный

1 мая

8.30 Легкоатлетическая эстафета. Маршрут: старт от площади им. В. И. Ленина → пр. Ленина → ул. Шевченко → пр. Ленина → площадь Ленина. 0+. Вход свободный

10.00 Велогонка-критериум. Маршрут: старт от музея самоваров ул. Металлистов, ул. Советская. 0+. Вход свободный

10.00 Беговелогонка среди детей. Площадь им. В. И. Ленина Вход свободный

12.00 Лыжероллерный спринт. Маршрут: старт от музея самоваров ул. Металлистов, ул. Советская. 0+. Вход свободный

2−11 мая

Выставка декоративно-прикладного творчества «Подарок ветеранам». МБУК «Культурно — досуговое объединение» филиал «Федоровский» отдел «Коптевский» д. Коптево, 75. 0+. Вход свободный

3 мая

10.00 Фотовыставка «Я пишу тебе из 41-го». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Богучаровский» п. Октябрьский, 113. 6+. Вход свободный

10.30 — 11.10 Шествие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории Менделеевского и Скуратовского микрорайонов. 0+. Вход свободный

11.10 — 13.30 «Поезд памяти». Маршрут: от ул. Клубной, 1 до сквера по ул. Автомобилистов пос. Южный, от сквера пос. Южный с остановками на захоронениях в пос. Трудовой, Скуратовский микрорайон, пос. Менделеевский, пос. Первомайский. 0+. Вход свободный

12.00 Час памяти «Из военно-полевой сумки» или «К подвигу героев сердцем прикоснись» Библиотечно-информационный комплекс. Красноармейский пр., 1. 6+. Вход свободный

13.00 Тематический вечер «Дороги войны, дороги Победы» Модельная библиотека № 3. Ул. Октябрьская, 201. 6+. Вход свободный

16.00 Урок мужества «Нам этот мир завещано беречь». МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Торховский» п. Торхово, ул. Центральная, 24. 0+. Вход свободный

16.00 Урок мужества «Дороги войны — дороги победы» Городская библиотека № 21. П. Южный, ул. Шахтерская, 49-Б. 6+. Вход свободный

3−4 мая

15.00 Открытое Первенство города Тулы по велосипедному спорту. Велотрек: пр-т Ленина, 87. 0+. Вход свободный

4 мая

10.00 Торжественный митинг и возложение венков, корзин и цветов на братской могиле. Всехсвятское кладбище. 0+. Вход свободный

11.00 Торжественный митинг и возложение венков и цветов в сквере «60 лет Победы в ВОВ». Пос. Октябрьский, 18 проезд. 6+. Вход свободный

11.00 Митинг «Память жива». МБУК «Культурно-досуговое объединение» д. Струково, д. Н. Елькино. 6+. Вход свободный

12.00 Митинг «Люди бессмертного подвига». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Зайцевский». с. Зайцево, ул. Парковая (братское захоронение). 6+. Вход свободный

12.00 Тематическое мероприятие для детей «Этот День Победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион». П. Ленинский, ул. Ленина, 1. 6+. Вход свободный

13.30 Военно-спортивная игра «Шевроны». МБУДО «Детско-юношеский центр». Ул. Коминтерна, 22. 12+. Вход свободный

13.30 Всероссийская акция «Кинобеседка». Показ фильма «Судьба человека», 1959 год. Реж. С. Бондарчук. МАУК КДС Центр культуры и досуга. Ул. Металлургов, 22. 12+. Вход свободный

14.00 Урок мужества «Былое в памяти не стерто». Детская библиотека № 13. Ул. Кирова, 26, корп. 1. 6+. Вход свободный

15.00 Окружной фестиваль творчества «Знаю, помню, чту» ЧУ ПО «Юридический колледж». Пр. Ленина, 38. 6+. Вход свободный

15.00 Праздничный концерт «Салют Победы». Выставка-конкурс «Букет Победы». МБУ ДОД «Детская школа искусств им. Г. Г. Галынина». Ул. Первомайская, 26. 6+. Вход свободный

17.00 Арт — галерея «Слава и честь русскому солдату». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Сергиевский». П. Сергиевский, ул. Центральная, 18. 6+. Вход свободный

17.00 Литературная гостиная «Герои давно отгремевшей войны». МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Рождественский». п. Рождественский, ул. 40 лет Октября, 1. 6+. Вход свободный

17.00 Вернисаж «Нам нужен мир!». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Михалковский». П. Михалково, ул. Карбышева, 20а. 6+. Вход свободный

18.00 Интерактивная программа для детей «Майская зарница». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Федоровский». С. Маслово, ул. Ландышевая, 1-а, площадка перед супермаркетом. 6+. Вход свободный

5 мая

10.00 Всероссийский турнир, посвященный памяти Героя СССР А. А. Рогожина , среди юношей 2003−2005 г. р. Спортзал Спортивной школы «Юность». Ул. Демидовская, 56а. 0+. Вход свободный

12.00 Эколого-историческая акция «Памятник» МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Барсуковский». П. Барсуки Памятник погибшим воинам. 12+. Вход свободный

12.00 Интерактивная программа для детей «Майская зарница». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Федоровский» отдел «Коптевский». Д. Коптево (рядом д. 75). 6+. Вход свободный

14.00 Интерактивная программа для детей «Майская зарница». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Федоровский» с. Федоровка (рядом ул. Станционная д. 7-а). 6+. Вход свободный

14.00 «Эхо войны и память сердца». Выставка детских работ, посвящённых Дню Победы. МБОУ «Центр образования № 57», Ленинский район, п. Обидимо, ул. Школьная, 3. 6+. Вход свободный

15.00 Литературно-музыкальная композиция «Стихи и песни о войне в исполнении Александра Никитушкина». Городская библиотека № 6: ул. Серебровская, 26. 12+. Вход свободный

14.45, 15.52, 16.50, 17.56 Тематический рейс тульского троллейбуса творчества «Субботняя улитка», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Совместный проект литературной студии «Вега» и МПО «Тулгорэлектротранс». Маршрут троллейбуса № 11. 0+. Цена согласно установленным ценам проезда в общественном транспорте города

6 мая

11.00 «Белоусовские мили». Скандинавская ходьба. Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. 0+. Вход свободный

12.00 Шествие и панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны «Вечная память» от Храма Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла до Братской могилы. МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Михалковский» п. Михалково, ул. Колхозная, 77 а. Храм Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. 0+. Вход свободный

12.00 Всероссийская акция «Кинобеседка». Показ фильма «Защитники», 2017 год. Реж. С. Андреасян. МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Плехановский» п. Плеханово, ул. Заводская, 17а. 12+. Вход свободный

13.00 Всероссийская акция «Кинобеседка». Показ фильма «Защитники», 2017 год. Реж. С. Андреасян. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион». п. Ленинский, ул. Ленина, 1. 12+. Вход свободный

15.00 Праздничный концерт «Салют победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Крутенский» д. Крутое, 6а. 0+. Вход свободный

15.00 Всероссийская акция «Кинобеседка». Показ фильма «Судьба человека», 1959 год. Реж. С. Бондарчук. МАУК «Культурно-досуговая система» Дом культуры «Косогорец» пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 2. 12+. Вход свободный

17.00 Мастер-класс для детей и подростков, посвященный празднованию годовщины Победы Советского народа в ВОВ — «Красная гвоздика». МАУК «Культурно-досуговая система» Парковая зона Дома культуры «Косогорец». Пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 2. 6+. Вход свободный

18.00 Тематический концерт песен военных лет «Споемте друзья…», посвященный празднованию годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Летняя эстрада Парковой зоны Дома культуры «Косогорец». Пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 2. 6+. Вход свободный

7−11 мая

Выставка декоративно-прикладного творчества «Как хорошо на свете без войны». МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Алешинский» с. Алешня, ул. Центральная, 35. 0+. Вход свободный

7 мая

10.00 Митинг с возложением в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Федоровский» с. Федоровка (ул. Станционная, 7-а). 0+. Вход свободный

11.00, 11.45, 12.15, 13.00, 13.15 Возложение венков и цветов к воинскому захоронению и памятникам округа:

воинское захоронение «Офицерское»

сквер им. Б.Ф. Сафонова

памятник А. Чекалину

85-мм зенитное орудие

Обелиск городу-герою Туле

Всехсвятское кладбище, ул. Демонстрации, 38, ул. Бундурина, 45, пр. Ленина, 84, Славянский бульвар. 0+. Вход свободный

11.00 Городской краеведческий квест «Дорогами войны». Рогожинский парк, стадион «Арсенал», проспект Ленина, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. 12+. Вход свободный

11.00, 12.00 Торжественное шествие по ул. Пузакова. Торжественный митинг и возложение цветов на Братском захоронении Спасского кладбища Тулы, ул. Пузакова, 1/ул. Демидовская, 76, Спасское кладбище. 6+. Вход свободный

11.00 Митинг с возложением в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Федоровский» д. Коптево Стена Памяти. 0+. Вход свободный

11.00 Возложение венков к памятным захоронениям Памятник воинам п. Торхово Братская могила воинов п. Волынцевский. 0+. Вход свободный

11.00 Митинг «Навечно в памяти народной» в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Плехановский» п. Плеханово, ул. Заводская, 19 (сквер). 0+. Вход свободный

11.00 Возложение венков на Братской могиле с захоронением воинов. д. Гостеевка. 0+. Вход свободный

11.30 Возложение на мемориале воинам, павшим в годы ВОВ. д. Малевка. 0+. Вход свободный

12.00 Возложение венков и цветов на Братском захоронении Братское захоронение. д. Ильино/д. Варфоломеево. 0+. Вход свободный

12.00 Митинг «Живая память» в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной Войне МБУК «Культурно-досуговое объединение». п. Иншинский, братское захоронение. 0+. Вход свободный

12.00 Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Старобасовский», д. Старое Басово, 38. 0+. Вход свободный

12.00 Митинг с возложением в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Федоровский». д. Жировка. 0+. Вход свободный

12.00 Возложение венков на мемориале воинам, павшим в годы ВОВ. с. Осиновая Гора, памятник. 0+. Вход свободный

12.00 Торжественный митинг и возложение венков и цветов на мемориале д. Старое Басово, памятник. 0+. Вход свободный

12.30 Возложение на воинском захоронении пос. Сергиевский, памятник. 0+. Вход свободный

13.00 Митинг с возложением в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Федоровский» Стелла (на въезде в с. Алешня). 0+. Вход свободный

13.00 Возложение венков и цветов дер. Малиновка, памятник. 0+. Вход свободный

13.00 Праздничный концерт «Моя весна, моя победа». МБУК «Культурно-досуговое объединение» п. Прилепы, ул. Буденного, 7. 0+. Вход свободный

14.00 Торжественное возложение цветов. Сквер 70-летия Победы в ВОВ на ул. Маршала Жукова. 0+. Вход свободный

14.00 Возложение венков к памятным захоронениям — Братская могила ОАО «Штамп». 0+. Вход свободный

Могила И. А. Дементьева ;

; Памятное захоронение на Чулковском кладбище;

памятник «Катюша»;

Памятный знак «Пролетарцам-героям — слава».

14.30 Торжественное возложение цветов Братское захоронение воинов, погибших при обороне Тулы в 1941 году. 0+. Вход свободный

16.00 Музыкально — историческая программа «Май, Весна и счастливые лица. День Победы, и нет ей цены!». 6+. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Шатский» п. Шатск, ул. Садовая, 1а. 6+. Вход свободный

17.00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы МАУК КДС «Городской концертный зал» ул. Советская, 2. 0+. Вход свободный

17.00 Праздничный концерт «Память вечно жива». МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Обидимский» п. Обидимо, ул. Школьная, 4. 6+. Вход свободный

17.00 Патриотическая акция «Будет помнить Россия» (с раздачей георгиевских ленточек). МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Богучаровский». П. Октябрьский 113. 0+. Вход свободный

18.00 Выставка работ коллективов декоративно-прикладного и художественного творчества, посвященных Дню Победы. МАУК КДС Дом культуры «Южный». Пос. Менделеевский, ул. М. Горького, 13. 0+. Вход свободный

18.30 Детская акция «Поздравляем ветеранов» с вручением открыток собственного изготовления МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Хрущеский». С. Хрущево, ул. Шкляра, 1а. 0+. Вход свободный

19.00 Концертная программа «Память вечно жива!» в рамках проекта «День двора». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Хрущеский». С. Хрущево, ул. Шкляра, 1а. 0+. Вход свободный

20.00 Любительское соревнование по баскетболу (мужчины) МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Барсуковский». П. Барсуки, ул. Ленина, 12. 6+. Вход свободный

8 мая

12.00−19.00 Выставка «От Москвы до Берлина». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Плехановский». П. Плеханово, ул. Заводская, 17а. 0+. Вход свободный

10.00 Всероссийская акция «Бессмертный полк». Митинг — реквием «Мужества вечный огонь». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Шатский». П. Шатск — д. Георгиевское. 0+. Вход свободный

10.00 Возложение венков к памятным захоронениям — Братское захоронение воинов, д. Георгиевское Стела защитникам, с. Высокое, Памятник воинов п. Сежа. 0+. Вход свободный

10.00 Митинг — шествие «День Победы» в рамках празднования73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Рождественский». П. Рождественский (памятник). 0+. Вход свободный

10.00 Всероссийская акция «Бессмертный полк», погибшим воинам в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» п. Прилепы, п. Кишкино, д. Лутовиново. 6+. Вход свободный

11.00 Митинг «Поклонимся Великим тем годам!». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Архангельский». С. Архангельское, Обелиск. 6+. Вход свободный

11.00 Митинг в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Культурно-спортивный комплекс». П. Ленинский, Памятник павшим воинам. 0+. Вход свободный

11.00 Митинг с возложением «Вспомним всех поименно». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Барсуковский». П. Барсуки, Памятник погибшим воинам. 0+. Вход свободный

11.00 Митинг с возложением «Поклон и память поколений». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Барсуковский». Д. Барсуки, Памятник погибшим воинам. 0+. Вход свободный

11.00 Митинг-концерт у памятника Героям Великой Отечественной войны в пос. Хомяково с участием ветеранов, военнослужащих, школьников. МАУК КДС Дом культуры «Хомяково». Пос. Хомяково, ул. Берёзовская, 2. 6+. Вход свободный

11.30 Митинг «Память будет вечна». Д. Севрюково, Памятник павшим воинам. 6+. Вход свободный

12.00 Возложение на воинском захоронении д. Варваровка. 0+. Вход свободный

12.00 Митинг и возложение венков на братскую могилу и к обелиску воинам любительским объединением «Ветеран». Новомосковское шоссе. 0+. Вход свободный

12.00 Акция памяти «Победный май». Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова . Ул. Болдина, 149/10. 6+. Вход свободный

13.00 Праздничный концерт «День Победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел полиции. П. Ленинский, ул. Ленина, 8. 0+. Вход свободный

13.00 Возложение венков и торжественный митинг на обелиске и воинском захоронении д. Большая Еловая, памятник. 0+. Вход свободный

13.30 Митинг-реквием, посвященный празднованию годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне «Никто не забыт, ничто не забыто». Сквер «Памятник «Алёши». Пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 2. 0+. Вход свободный

15.00 Концерт «Музыка Победы». МБУДО «Ленинская детская школа искусств». П. Ленинский, ул. Ленина, 9а. 0+. Вход свободный

15.30 Любительское соревнование по мини-футболу (мальчики). МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Барсуковский». П. Барсуки, ул. Ленина, 12. 0+. Вход свободный

16.00 Праздничная программа «Мы помним!». МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Торховский». П. Торхово, ул. Центральная, 24. 6+. Вход свободный

16.00 Праздничный концерт «Те военные годы…». МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Рождественский». П. Рождественский ул. 40 лет Октября, 1. 0+. Вход свободный

16.00 Спектакль для детей «Бабка» в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Плехановский». П. Плеханово, ул. Заводская, 17а. 0+. Цена билета — 20 рублей

16.00 Концертная программа «О той весне». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Сергиевский». П. Сергиевский, ул. Центральная, 18. 6+. Вход свободный

17.00 Праздничная программа «Дороги судьбы — дороги Победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Богучаровский». П. Октябрьский, 113. 0+. Вход свободный

17.30 Праздничная программа «Нас песня на подвиг звала» в рамках проекта «Дни двора 2018». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Архангельский». С. Архангельское, ул. Промышленная, 2. 6+. Вход свободный

18.00 Праздничный концерт «Победным набатом звучи, 45-ый!» в рамках проекта «Дни Двора-2018». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Зайцевский». С. Зайцево, ул. Новая, 1. 0+. Вход свободный

18.00 Концертная программа «Дорогой славы». МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Старобасовский». Д. Старое Басово, 38. 0+. Вход свободный

18.00 Концертная программа ко Дню Победы «Салют, Победа!». МАУК «Культурно-досуговая система» Дом культуры «Южный». Пос. Менделеевский, ул. М. Горького, 13. 0+. Вход свободный

18.00 Концертная программа «Победным набатом звучи, 45-ый!». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Михалковский». П. Михалково, ул. Колхозная, 77а. 0+. Вход свободный

19.00 Любительское соревнование по жиму штанги (юноши) в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Барсуковский». П. Барсуки, ул. Ленина, 12. 6+. Вход свободный

19.00 Любительское соревнование по волейболу (взрослые) в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Барсуковский». П. Барсуки, ул. Ленина, 12. 6+. Вход свободный

9 мая

9.00 Возложение цветов и гирлянд на площади Победы. 0+. Вход свободный

9.30 Акция — Шествие «Бессмертный полк». МБУК «Культурно-досуговое объединение». Маршрут: от площади Концертного зала «Орион» — п. Ленинский, ул. Ленина 1 — до Мемориального комплекса — памятника «Павшим в годы ВОВ жителям Ленинского района» п. Ленинский, ул. Механизаторов. 0+. Вход свободный

10.00 Блиц турнир по шахматам, посвященный празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Спортивная школа «Юность» «Шахматно-шашечный клуб» ул. Вересаева, 24. 0+. Вход свободный

10.00 Торжественный митинг и возложение венков и цветов. МБУК «Культурно-досуговое объединение». П. Обидимо, Стелла. 0+. Вход свободный

10.00 Военный парад, включая историческую (театрализованную) часть. Площадь им. В.И. Ленина . 0+. Вход свободный

10.00 Начало построение колонны «Бессмертного полка». Ул. Менделеевская. 0+. Вход свободный

10.45 Общегородское шествие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, включающее колонну акции «Бессмертный полк». Ул. Менделеевская — пл. Ленина — пр. Ленина — сквер у памятника Л. Н. Толстому — пл. Искусств — ЦПКиО им. П. П. Белоусова . 0+. Вход свободный

17.00 Викторина для детей «Великая Победа». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Плехановский». П. Плеханово, ул. Заводская, 17а (площадь филиала). 0+. Вход свободный

17.30 Конкурс рисунков «Мы рисуем мир». П. Плеханово, ул. Заводская, 17а (площадь филиала). 0+. Вход свободный

18.00 Праздничный концерт «Великая Победа». П. Плеханово, ул. Заводская, 17а (площадь филиала). 0+. Вход свободный

18.00 Концертная программа «Есть память, которой не будет конца». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Шатский». П. Шатск, ул. Садовая, 1а. 0+ Вход свободный

18.00 Танцевальная площадка «Вальс Победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион». П. Ленинский, ул. Ленина 1 (площадь). 0+. Вход свободный

18.30 Акция «Георгиевская ленточка». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Барсуковский». П. Барсуки, ул. Советская, 16а (площадь). 0+. Вход свободный

18.30 Акция «Миру — мир». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Барсуковский». П. Барсуки, ул. Советская, 16а (площадь). 0+. Вход свободный

18.55 — 19.00 Общероссийская Минута Молчания.

19.00 Концертная программа творческих коллективов и исполнителей. Выступление артистов российской эстрады. Площадь им. В.И. Ленина

19.00 Праздничный концерт «Великий день Победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Барсуковский». П. Барсуки, ул. Советская, 16а (площадь). 0+. Вход свободный

19.00 Концертная программа «Салют Победе». МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Ильинский». П. Ильинка, ул. Центральная, 19а к1. 0+. Вход свободный

19.05 Песенный флешмоб исполнения песни «День Победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион». П. Ленинский, ул. Ленина 1 (площадь). 0+. Вход свободный

19.15 Вечерний праздничный концерт «Май! Весна! Победа!». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион». П. Ленинский, ул. Ленина 1 (площадь). 0+. Вход свободный

20.00 Концерт «Победным набатом звучи, 45-й!». МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Иншинский». П. Иншинский, 22. 0+. Вход свободный

20.00 Праздничный концерт «Победным набатом звучи, 45-й!». МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Рассветский». П. Рассвет, 35. 0+. Вход свободный

20.00 Праздничный концерт «Война, Победа, жизнь…». МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Алешинский». С. Алешня, ул. Победы, 2а. 0+. Вход свободный

Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

12.00−17.00 Работа интерактивных площадок:

«Передовая», «Тыл», «Сборка/разборка оружия», «Метание гранаты», «Стрелковый тир», «Полевой бинокль», «Мастер-класс по флажковой азбуке», «Надевание противогазов», «Полоса препятствий», «Интерактивно-кулинарная фотозона», «Письмо деду». 0+. Вход свободный

12.00−16.00 Выставка ретро автомобилей и вооружения времен Великой Отечественной войны. 0+

12.00−17.00 Танцевальная площадка с музыкой военных лет под аккомпанемент Губернаторского духового оркестра. 0+

11.00−12.00 Концертная программа с участием профессиональных коллективов Тульской области Большой круг . 0+

12.00 Митинг, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 0+

12.00 Выставка фотографий «Мгновения военных дней». Комната истории. 0+

12.00−16.00 Музыкально — развлекательная программа «Как хорошо на свете без войны. Фотовыставка «Давайте вспомним про войну». Детский городок. 0+

12.20−15.00 Концертная программа с участием профессиональных коллективов Тульской области. 0+

13.00−19.00 Концертная программа «Самый счастливый май». Эстрада. Ярмарка тульских мастеров. Фонтанная площадь. Фотозона «Цветы победителям». 0+

13.00−14.00 Мастер- класс «Школа защитника Родины». 0+

13.00−15.00 Полевая кухня.

14.00 Музыкальная программа «Сквозь время» песни военных и послевоенных лет. Ротонда. 0+

15.00 Авиашоу с участием пилотажной группы Небо над Центральным парком культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. 0+

Комсомольский парк культуры и отдыха

13.00−18.00 Концертная программа «Песня тоже воевала». Эстрада. 0+. Вход свободный

Ярмарка тульских мастеров, фотозона «Цветы победителям». Центральная площадь. 0+

Пролетарский парк культуры и отдыха

13.00−18.00 Концертная программа «Как хорошо на свете без войны». Эстрада. 0+. Вход свободный

Ярмарка тульских мастеров, фотозона «Цветы победителям», мастер-класс по созданию цветов из шаров. Центральная аллея. 0+

Музей оружия

Тульский государственный музей оружия: ул. Октябрьская, 2

10.00−12.00 Телевизионная трансляция Парада Победы. Конференц-залы музея, Зал Славы российского оружия. 0+. Вход свободный

10.00−20.00 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

10.00−21.00 Костюмированные тематические экскурсии по постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». 0+

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 Демонстрация фильма, посвященного героическим страницам российской военной истории и истории оружейного производства. Зал Славы российского оружия. 0+

12.00−20.00 «И всё о той весне…». Демонстрация фильмов о Великой Отечественной войне и героической обороне Тулы. Конференц-залы музея, Зал Славы российского оружия. 0+

13.00−16.00 «Курс молодого бойца». Интерактивная военно-патриотическая программа с военным реквизитом. Территория музея. 0+

13.00−19.00 «Форпост». Интерактивная площадка и фототочки. 0+

14.00−16.00 «Великие сражения России». Костюмированная интерактивная историческая программа с боевыми реликвиями, найденными на местах сражений. Зал Славы российского оружия. 0+

14.00−19.30 «Солдатский привал». Чай и пирожки с пылу с жару Территория музея. 0+

16.30−17.30 Праздничная концертная программа ансамбля «Русские узоры». 0+

17.00−19.00 «Под Знаменем Победы!» Праздничный фото-флешмоб. 0+

17.00−19.00 «На стоянке полевой прием пищи фронтовой». 0+

17.30−18.30 «Ликующий май!». Праздничная концертная программа. 0+

18.30−19.30 Клуб боевых друзей музея. 0+

18.30−19.30 «Они сражались за Родину». Театрализованная программа военно-исторического театра «Несокрушимые» музея оружия. 0+

21.50−22.00 Праздничное светомузыкальное представление. 0+

Праздничный салют, фейерверки

22.00 Праздничный салют. Ул. Галкина, рядом с ТЦ «Лакмин». 0+. Вход свободный

22.00 Праздничные фейерверки Площадь домов культуры пос. Плеханово, пос. Ленинский, пос. Шатск, пос. Барсуки, пос. Иншинский, пос. Рассвет, пос. Ильинка, с. Алешня. 0+. Вход свободный

22.15 Фейерверк. Площадь им. В. И. Ленина. 0+. Вход свободный

22.15 Музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу на реке Упе между Зареченским и Пролетарским мостом. 0+. Вход свободный

10 мая

13.00 Встреча двух поколений «Ваши жизни война рифмовала». Библиотечно-информационный комплекс, Красноармейский пр., 1. 12+. Вход свободный

11 мая

15.00 Городской интеллектуальный турнир «Колесо истории» по теме «Великие сражения Великой войны». МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества». Ул. Революции, 2. 12+. Вход свободный

16.00 Вернисаж «Живут в нашей памяти…» в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Зайцевский». С. Зайцево, ул. Новая, 1. 6+. Вход свободный

18.00 Поэтический вечер «Мы знаем о войне немного…» в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Михалковский». П. Михалково, ул. Карбышева, 20а. 6+. Вход свободный

12 мая

11.00 Фотовыставка «Спасибо деду за Победу» в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Шатский». П. Шатск, ул. Садовая, 1а. 0+. Вход свободный

17.00 Выставка «Этот День Победы» в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. МБУК «Культурно — досуговое объединение» Филиал «Прилепский» отдел «Крутенский». Д. Крутое, 6а. 0+. Вход свободный

17 мая

9.00 Финал городской военно-спортивной игры «Зарница-2018» (младшая группа). МБОУ «Центр образования№ 8». Ул. Фрунзе, 18. 12+. Вход свободный