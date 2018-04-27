Граффити на Веневском шоссе: После матча с питерцами Тула стала городом «Зенита»

Фото Алексея Пирязева и из архива Myslo.

Рисунки болельщиков не просто закрасили, а аккуратно переделали. Но смысл поменялся в корне.

22 апреля канониры вничью сыграли с «Зенитом». После отъезда болельщиков из культурной столицы России туляки с удивлением узнали, что теперь «Тула – значит Зенит»!

Популярное граффити от поклонников тульского футбольного клуба, традиционно красно-желтое, поменяло цвет и смысл. Рисунки фанатов переделали:

А вот как они выглядели до этого:

В самом клубе на это не обижаются: «Не обращаем внимания на такие мелочи».

Это уже не первый раз, когда приезжие фанаты оставляют после себя наскальную живопись в Туле.