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Граффити на Веневском шоссе: После матча с питерцами Тула стала городом «Зенита»
Фото Алексея Пирязева и из архива Myslo.

Граффити на Веневском шоссе: После матча с питерцами Тула стала городом «Зенита»

Рисунки болельщиков не просто закрасили, а аккуратно переделали. Но смысл поменялся в корне.

22 апреля канониры вничью сыграли с «Зенитом». После отъезда болельщиков из культурной столицы России туляки с удивлением узнали, что теперь «Тула – значит Зенит»!

Популярное граффити от поклонников тульского футбольного клуба, традиционно красно-желтое, поменяло цвет и смысл. Рисунки фанатов переделали:

А вот как они выглядели до этого:

В самом клубе на это не обижаются: «Не обращаем внимания на такие мелочи».

 

Это уже не первый раз, когда приезжие фанаты оставляют после себя наскальную живопись в Туле.

Галерея
Фанатские граффити, Фото: 1
Фанатские граффити, Фото: 2
Фанатские граффити, Фото: 3
Фанатские граффити, Фото: 4
Фанатские граффити, Фото: 5
Фанатские граффити, Фото: 6
Фанатские граффити, Фото: 7
Фанатские граффити, Фото: 8
Фанатские граффити, Фото: 9
Фанатские граффити, Фото: 10
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