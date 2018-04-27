Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Туле устранили коммунальную аварию на ул. Братьев Жабровых
Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
В Туле специалисты аварийных бригад полностью завершили работу по ремонту теплопровода диаметром 630 мм на пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых.
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Горячая вода подается во все многоквартирные дома и образовательные организации. В ближайшее время возможно незначительное ухудшение качества горячей воды после проведения ремонта.
Как устраняли коммунальную аварию, читайте здесь.
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