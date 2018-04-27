новости
новости
Регистрация
В Туле устранили коммунальную аварию на ул. Братьев Жабровых
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле устранили коммунальную аварию на ул. Братьев Жабровых

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В Туле специалисты аварийных бригад полностью завершили работу по ремонту теплопровода диаметром 630 мм на пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых.

Галерея
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 1
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 2
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 3
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 4
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 5
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 6
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 7
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 8
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 9
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 10
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 11
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 12
показать все фотографии

Горячая вода подается во все многоквартирные дома и образовательные организации. В ближайшее время возможно незначительное ухудшение качества горячей воды после проведения ремонта.

Как устраняли коммунальную аварию, читайте здесь.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:04 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фонтан кипяткааварийные работыкоммунальная авария

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дублеры «Арсенала» прервали серию проигрышей
Дублеры «Арсенала» прервали серию проигрышей
В Туле завершается подготовка ко Дню Победы
В Туле завершается подготовка ко Дню Победы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.