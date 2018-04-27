В Туле устранили коммунальную аварию на ул. Братьев Жабровых

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В Туле специалисты аварийных бригад полностью завершили работу по ремонту теплопровода диаметром 630 мм на пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых.

Горячая вода подается во все многоквартирные дома и образовательные организации. В ближайшее время возможно незначительное ухудшение качества горячей воды после проведения ремонта.

Как устраняли коммунальную аварию, читайте здесь.