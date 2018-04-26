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Кинотеатр «Октябрь» в Туле возобновляет работу
Фото из архива Myslo.

Кинотеатр «Октябрь» в Туле возобновляет работу

На сегодняшний день все нарушения правил пожарной безопасности полностью устранены.

С 26 апреля в Туле кинотеатр «Октябрь» в одноименном развлекательном комплексе возобновляет свою деятельность.

Напомним, 11 апреля решением суда Советского района деятельность кинотеатра была приостановлена до полного устранения нарушений правил пожарной безопасности, выявленных прокуратурой и МЧС.

По словам директора кинотеатра Ольги Разуваевой, на сегодняшний день все нарушения устранены.

– 23 апреля в кинотеатр с проверкой приезжала пожарная лаборатория. Нам выдали заключение, что все пункты предписаний выполнены. 25 апреля состоялась повторная проверка. Соблюдение правил пожарной безопасности проверили сотрудники МЧС и судебные приставы. По итогам проверки с сегодняшнего дня кинотеатр «Октябрь» возобновляет свою деятельность, — рассказала Myslo Ольга Разуваева.

По итогам масштабных проверок торгово-развлекательных комплексов и мест массового скопления людей решением суда в Туле и области приостановлена деятельность ряда важных объектов. Подробнее здесь.

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