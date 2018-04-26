новости
новости
Регистрация
Жительница Богородицка, убившая собственного ребенка, пойдет под суд
Фото из архива Myslo.

Жительница Богородицка, убившая собственного ребенка, пойдет под суд

Женщина забила своего сына до смерти.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Богородицка. Она обвиняется в убийстве малолетнего ребенка.

По данным следствия, 20 января в одной из квартир в Богородицке находившаяся в состоянии алкогольного опьянения беременная женщина после ссоры с супругом избила своего малолетнего сына. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

После этого женщина завернула ребенка в одеяло, отнесла в соседнюю комнату и оставила там. О трагедии стало известно только три дня спустя, когда родственники женщины забеспокоились, что она длительное время не отвечает на звонки, и обратились в правоохранительные органы.

Подробно об этом убийстве Myslo писал здесь. Обвиняемая находится под стражей с 25 января.

Установлено, что на учете семья как неблагополучная не состояла, в поле зрения органов системы профилактики не попадала. Следователь внес представление в отделение по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Богородицкий» о недостаточности мер, принимаемых для выявления подобных ситуаций в семьях и профилактики. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
убийство
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
уголовное делоубила ребенка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на День джаза
Туляков приглашают на День джаза
Кинотеатр «Октябрь» в Туле возобновляет работу
Кинотеатр «Октябрь» в Туле возобновляет работу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.