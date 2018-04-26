Жительница Богородицка, убившая собственного ребенка, пойдет под суд

Фото из архива Myslo.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Богородицка. Она обвиняется в убийстве малолетнего ребенка.

По данным следствия, 20 января в одной из квартир в Богородицке находившаяся в состоянии алкогольного опьянения беременная женщина после ссоры с супругом избила своего малолетнего сына. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

После этого женщина завернула ребенка в одеяло, отнесла в соседнюю комнату и оставила там. О трагедии стало известно только три дня спустя, когда родственники женщины забеспокоились, что она длительное время не отвечает на звонки, и обратились в правоохранительные органы.

Подробно об этом убийстве Myslo писал здесь. Обвиняемая находится под стражей с 25 января.

Установлено, что на учете семья как неблагополучная не состояла, в поле зрения органов системы профилактики не попадала. Следователь внес представление в отделение по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Богородицкий» о недостаточности мер, принимаемых для выявления подобных ситуаций в семьях и профилактики.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.