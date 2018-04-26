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Как работают тульские загсы на майские праздники

Как работают тульские загсы на майские праздники

Публикуем график работы.

В праздничные дни комитет загс будет работать в соответствии с графиком. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

  • 29 апреля – выходной день во всех подразделениях комитета загс администрации города,
  • 30 апреля – сектор по регистрации смерти – с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00,
  • 1 мая – отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения) – с 9.00 до 16.00,
  • 2 мая – выходной день во всех подразделениях комитета загс администрации Тулы.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:21 +1
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