Как работают тульские загсы на майские праздники

В праздничные дни комитет загс будет работать в соответствии с графиком. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

29 апреля – выходной день во всех подразделениях комитета загс администрации города,

30 апреля – сектор по регистрации смерти – с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00,

1 мая – отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения) – с 9.00 до 16.00,

2 мая – выходной день во всех подразделениях комитета загс администрации Тулы.