Как работают тульские загсы на майские праздники
Публикуем график работы.
В праздничные дни комитет загс будет работать в соответствии с графиком. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.
- 29 апреля – выходной день во всех подразделениях комитета загс администрации города,
- 30 апреля – сектор по регистрации смерти – с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00,
- 1 мая – отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения) – с 9.00 до 16.00,
- 2 мая – выходной день во всех подразделениях комитета загс администрации Тулы.
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