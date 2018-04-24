Прокуратура внесла представление главврачу Ваныкинской больницы

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По результатам проверки соблюдения правил пожарной безопасности был выявлен ряд нарушений.

Сотрудники прокуратуры Советского района Тулы провели проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина».

В ходе проверки выявлены нарушения:

В ряде корпусов не разделены помещения различных классов пожарной опасности, на лестницах нет ограждений с перилами;

Двери эвакуационных выходов детском, хирургическом и отоларингологическом корпусах имеют запоры. Хотя, по закону, он должны быть постоянно открыты;

В помещениях городском центре травматологии и нейрохирургии, терапевтическом отделении, хирургическом и отоларингологическом корпусах, микрохирургии глаза светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями);

Кабельные линии систем противопожарной защиты не выполнены огнестойкими материалами с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке.

По итогам проверки в отношении должностного лица — ответственного за состояние пожарной безопасности в ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» возбуждено административное дело. А в адрес главного врача внесено представление об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.