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Прокуратура внесла представление главврачу Ваныкинской больницы
Фото из архива Myslo.

Прокуратура внесла представление главврачу Ваныкинской больницы

По результатам проверки соблюдения правил пожарной безопасности был выявлен ряд нарушений.

Сотрудники прокуратуры Советского района Тулы провели проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина».

В ходе проверки выявлены нарушения:

  • В ряде корпусов не разделены помещения различных классов пожарной опасности, на лестницах нет ограждений с перилами;
  • Двери эвакуационных выходов детском, хирургическом и отоларингологическом корпусах имеют запоры. Хотя, по закону, он должны быть постоянно открыты;
  • В помещениях городском центре травматологии и нейрохирургии, терапевтическом отделении, хирургическом и отоларингологическом корпусах, микрохирургии глаза светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями);
  • Кабельные линии систем противопожарной защиты не выполнены огнестойкими материалами с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке.

По итогам проверки в отношении должностного лица — ответственного за состояние пожарной безопасности в ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» возбуждено административное дело. А в адрес главного врача внесено представление об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:10 +2
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