Школьник из Тулы получил научную молодежную премию

Научная работа ученика 11-го класса лицея № 2 им. Слободского (Тула) Дмитрия Ушакова вошла в число лауреатов Молодежной премии НИТУ «МИСиС». Лауреаты премии названы на торжественной церемонии закрытия Дней науки, которая проходила в университете в минувшую пятницу.

Работа Дмитрия Ушакова, которую он сделал совместно с ещё одной школьницей — ученицей 10-го класса МАОУ СОШ № 8 города Ишим (Тюменская область) Анастасией Менг — была посвящена безопасному хранению и транспортировке водородного топлива. По условиям конкурса, для участия в нем необходимо было презентовать свою работу в формате видеоролика продолжительностью не более 3 минут. Ролик старшеклассникам помогла снять студентка 3-го курса СПбГИКиТ Александра Попкова.

За свою работу победители получили денежный приз в размере 20 тысяч рублей.

Как рассказали организаторы премии, участники конкурса подали на суд жюри почти 80 работ. Среди них жюри, состоящее из представителей крупных российских и международных компаний, таких как «Яндекс» и ОМК, отобрало 10 лауреатов премии.

НИТУ «МИСиС» — это один из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Находясь в числе лидеров технологического образования России, НИТУ «МИСиС» также представляет собой полноценный научный центр.

В 2017 году университет укрепил свои позиции в ведущих международных образовательных рейтингах, заняв позицию 601+ в THE World University Rankings и 501−550 в QS World University Rankings. Также в 2017 году НИТУ «МИСиС» впервые вошел в предметные рейтинги THE, QS и ARWU сразу по шести направлениям, заняв 31-е место в мире в рейтинге «Инжиниринг — Горное дело» и войдя в ТОП-100 в категории «Инжиниринг — Металлургия».