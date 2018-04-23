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В центре промышленной Тулы открылся творческий индустриальный кластер
Фото Татьяны Алексеевой.

В центре промышленной Тулы открылся творческий индустриальный кластер

Замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, гендиректор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и инвестор Михаил Шелков открыли его на территории «Октавы».

Первая очередь кластера включает в себя Высшую техническую школу, которая будет готовить специалистов для промышленных предприятий, научно-техническую библиотеку, мультимедийный Музей станка и инновационную лабораторию «ФабЛаб MAKER», оснащенную 3D-принтерами, лазерными, фрезерными и токарными станками.

«В Туле формируется экосистема для развития предпринимательства в сфере промышленности. Одна из важных задач кластера — подготовка людей, нестандартно мыслящих и понимающих важность технологий, способных решать текущие задачи в условиях Индустрии 4.0. Сильные образовательные пространства, в которых научные знания применяются в реальном производстве, — основа для технологического рывка в будущем», — заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Одним из направлений работы кластера станет поддержка стартапов, специализирующихся на индустрии акустики. Кроме того, резидентами кластера смогут стать проектные команды, работающие над внедрением современных механизмов управления в промышленности.

«Сегодня промышленности требуются значительные инвестиции в человеческий капитал для роста числа высококвалифицированных кадров. Глобальная задача кластера — развитие промышленности через рост компетенций текущих кадров и привлечение интереса к отрасли среди молодежи. Один из проектов кластера — Высшая техническая школа — как раз займется переподготовкой работников промышленности, в первую очередь – сотрудников руководящих должностей. Второй проект больше направлен на подрастающее поколение. Это первый в России Музей станка, который будет рассказывать об истории страны через развитие промышленности с помощью искусства, литературы, урбанистики», — рассказал частный инвестор кластера, бизнесмен Михаил Шелков.

Для местных жителей и гостей промышленного центра России творческий индустриальный кластер предложит культурные события, над которыми работают специалисты, придумавшие проект современного Парка Горького в Москве. В частности, в день открытия кластера состоялась презентация выставки «Руины: опыт воссоздания», посвященной восстановлению завода «Октава».

сегодня, в 12:07 0
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