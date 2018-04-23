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В Туле на ул. Шухова найден труп мужчины

В Туле на ул. Шухова найден труп мужчины

По подозрению в убийстве задержан 28-летний туляк.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Тулы, который в декабре 2017 года освободился из мест лишения свободы. Он подозревается в ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, ночью 22 апреля в одной из квартир на улице Шухова во время ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков, мужчина избил своего 36-летнего знакомого, затем вытащил его на улицу, где продолжил избивать. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В пресс-службе СК РФ по Тульской области рассказали, что подозреваемый задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:29 0
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