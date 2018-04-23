В Туле на ул. Шухова найден труп мужчины

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Тулы, который в декабре 2017 года освободился из мест лишения свободы. Он подозревается в ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, ночью 22 апреля в одной из квартир на улице Шухова во время ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков, мужчина избил своего 36-летнего знакомого, затем вытащил его на улицу, где продолжил избивать. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В пресс-службе СК РФ по Тульской области рассказали, что подозреваемый задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются все детали происшествия.