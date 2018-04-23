В Епифани прошел вишневый фестиваль «Сад-Палисад»

Фото Романа Солопова.

Все, кто попал в этот день на Красную площадь к Никольскому собору, понимали: купеческие традиции здесь будут жить всегда. С самого утра на площади разместились торговцы с саженцами, садово-огородным инвентарем, полезными в хозяйстве товарами.

Царицей «Сада-Палисада» была выбрана вишня. Ее можно было купить, научиться выращивать и попробовать в различных кулинарных вариациях. Молодыми деревцами торговал у входа на музейную усадьбу питомник. Рядом уже ждали новых обитателей музейного сада подготовленные лунки. Сколько веточек у саженца вишни оставить и какой длинны, как дать силы корневищу и когда ждать урожая — обо всем этом поведал любителям садоводства частый гость фестиваля Игорь Подковыров.

Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой садоводства, селекции и семеноводства Волгоградского государственного аграрного университета специально для музея привез сортовую вишню. Закладка молодого сада прошла на ура, посмотрим, каковы же на вкус «Морозовка», «Десертная» и «Песковацкая».

Подгоняя весну и опережая лето, народ украшал только просыпающиеся вишневые деревья спелыми ягодками. Вишенки вскоре заалели и на одежде гостей фестиваля. Посетив мастер-класс Екатерины Зерновой по мокрому валянию, яркую парочку можно было превратить в брошку и забрать с собой на память.

Вишне на празднике нашлось место во всех блюдах. На вишневых опилках коптили рыбу. Радушные хозяйки Епифанского, Кимовского и Новольвовского подворий соревновались за звание лучших кулинаров праздника. В желе, в пирогах мыслимых и немыслимых размеров и форм, в варенье и компотах, в муссах и на тортах… Везде была замечена яркая и ароматная ягода.

В завершении фестиваля царица-вишня явилась пред собравшимися.