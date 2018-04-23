Сегодня в Туле откроют творческий кластер «Октава»

Предполагается, что кластер станет новым центром притяжения горожан и туристов и сделает регион более привлекательным для жизни и культурного отдыха.

справка Myslo

Творческий индустриальный кластер «Октава» — совместный проект

Госкорпорации Ростех, правительства Тульской области и частного

инвестора Михаила Шелкова.

Проект задуман как катализатор позитивных перемен в регионе.

ОБЪЕКТЫ КЛАСТЕРА

Музей станка

Площадь: экспозиционная — 1 261,7 кв. м, общая — 1 765,4 кв. м.

Стоимость: основная экспозиция — 300 руб., временная экспозиция — 100 руб.

Рекомендованный возраст: от 6 лет.

Музей станка создан в Туле на базе творческого индустриального кластера «Октава», который составляет единую экосистему с одноименным легендарным заводом. Музей станка можно отнести к музею нового типа: контент будет постоянно актуализироваться, будут привлекаться новые партнерские проекты, зритель будет погружаться в индустриальную историю благодаря современным мультимедийным проектам и технологиям.

Высшая техническая школа

Площадь: 1 412 кв. м.

Стоимость: от 20 000 до 250 000 руб. в зависимости от формата, специализации, приглашенного преподавательского состава или потребности в выездном учебном модуле, посещении производственных

площадок.

Высшая техническая школа — гибкая и открытая платформа для обучения людей, отвечающих за качественные изменения на предприятиях, — руководителей ключевых функций разработки продукта, производства и маркетинга. Фокус площадки сосредоточен на следующих направлениях: цифровизация и внедрение современных механизмов управления в промышленности, конверсия производства предприятий ОПК. НПО «Конверсия» (совместное предприятие Госкорпорации Ростех и ВЭБ) создаст на базе кластера Единый центр каталогизации продукции гражданского назначения российских предприятий ОПК.

Инновационная лаборатория «ФабЛаб MAKER»

Площадь: 204,6 кв. м.

Стоимость: аренда оборудования — от 200 руб./ч., одно занятие (1,5 ч.) — от 300 руб.

Рекомендованный возраст: от 5 лет.

Лаборатория «ФабЛаб MAKER» оснащена оборудованием для цифрового

производства. Посетители смогут научиться работать на современных

станках, оборудованных числовым программным управлением (ЧПУ), или с

их помощью самостоятельно создавать собственные изделия.

Техническая библиотека

Площадь: 209,8 кв. м.

Стоимость: бесплатно.

Тематический фокус библиотеки — промышленный дизайн и акустика, архитектура, дизайн интерьера, общественных пространств, одежды, графический дизайн, прикладное искусство, урбанистика и теория общественных пространств. Библиотека ориентирована на широкую

аудиторию.

Двор кластера

Площадь: 3 500 кв. м без застройки.

Стоимость: от 0 руб. до 1500 руб.

Рекомендованный возраст: в зависимости от характера мероприятий,

преимущественно без ограничений по возрасту. Кинопоказы — в зависимости от рекомендаций прокатчиков.

Двор кластера — открытое пространство для городских событий и

мероприятий. В канун 2018 года во дворе кластера был открыт музыкальный каток. Его создание — первый этап обширной культурной программы кластера, которая полноценно будет запущена в 2018 году. Мероприятия на катке будут продолжаться до конца марта, среди них — мастер-классы от известных дизайнеров, столярные и детские мастерские, воркшопы по проекционному мэппингу, выступления приглашенных музыкальных групп и диджеев, тематические маркеты.