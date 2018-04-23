новости
новости
Регистрация
Сегодня в Туле откроют творческий кластер «Октава»

Сегодня в Туле откроют творческий кластер «Октава»

23 апреля состоится открытие креативного городского пространства, включающего Музей станка, Высшую техническую школу и важные городские проекты.

Предполагается, что кластер станет новым центром притяжения горожан и туристов и сделает регион более привлекательным для жизни и культурного отдыха.

справка Myslo

Творческий индустриальный кластер «Октава» — совместный проект
Госкорпорации Ростех, правительства Тульской области и частного
инвестора Михаила Шелкова.

Проект задуман как катализатор позитивных перемен в регионе.

ОБЪЕКТЫ КЛАСТЕРА

Музей станка

Площадь: экспозиционная — 1 261,7 кв. м, общая — 1 765,4 кв. м.

Стоимость: основная экспозиция — 300 руб., временная экспозиция — 100 руб.

Рекомендованный возраст: от 6 лет.

Музей станка создан в Туле на базе творческого индустриального кластера «Октава», который составляет единую экосистему с одноименным легендарным заводом. Музей станка можно отнести к музею нового типа: контент будет постоянно актуализироваться, будут привлекаться новые партнерские проекты, зритель будет погружаться в индустриальную историю благодаря современным мультимедийным проектам и технологиям.

Высшая техническая школа

Площадь: 1 412 кв. м.

Стоимость: от 20 000 до 250 000 руб. в зависимости от формата, специализации, приглашенного преподавательского состава или потребности в выездном учебном модуле, посещении производственных
площадок.

Высшая техническая школа — гибкая и открытая платформа для обучения людей, отвечающих за качественные изменения на предприятиях, — руководителей ключевых функций разработки продукта, производства и маркетинга. Фокус площадки сосредоточен на следующих направлениях: цифровизация и внедрение современных механизмов управления в промышленности, конверсия производства предприятий ОПК. НПО «Конверсия» (совместное предприятие Госкорпорации Ростех и ВЭБ) создаст на базе кластера Единый центр каталогизации продукции гражданского назначения российских предприятий ОПК.

Инновационная лаборатория «ФабЛаб MAKER»

Площадь: 204,6 кв. м.

Стоимость: аренда оборудования — от 200 руб./ч., одно занятие (1,5 ч.) — от 300 руб.

Рекомендованный возраст: от 5 лет.

Лаборатория «ФабЛаб MAKER» оснащена оборудованием для цифрового
производства. Посетители смогут научиться работать на современных
станках, оборудованных числовым программным управлением (ЧПУ), или с
их помощью самостоятельно создавать собственные изделия.

Техническая библиотека

Площадь: 209,8 кв. м.

Стоимость: бесплатно.

Тематический фокус библиотеки — промышленный дизайн и акустика, архитектура, дизайн интерьера, общественных пространств, одежды, графический дизайн, прикладное искусство, урбанистика и теория общественных пространств. Библиотека ориентирована на широкую
аудиторию.

Двор кластера

Площадь: 3 500 кв. м без застройки.

Стоимость: от 0 руб. до 1500 руб.

Рекомендованный возраст: в зависимости от характера мероприятий,
преимущественно без ограничений по возрасту. Кинопоказы — в зависимости от рекомендаций прокатчиков.

Двор кластера — открытое пространство для городских событий и
мероприятий. В канун 2018 года во дворе кластера был открыт музыкальный каток. Его создание — первый этап обширной культурной программы кластера, которая полноценно будет запущена в 2018 году. Мероприятия на катке будут продолжаться до конца марта, среди них — мастер-классы от известных дизайнеров, столярные и детские мастерские, воркшопы по проекционному мэппингу, выступления приглашенных музыкальных групп и диджеев, тематические маркеты.

Галерея
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 1
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 2
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 3
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 4
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 5
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 6
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 7
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 8
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 9
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 10
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 11
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 12
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 13
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 14
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 15
Открытие "Октавы": проекты, Фото: 16
показать все фотографии
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
ОктаваТворческий кластер Октаваоткрытие
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области полностью восстановлено электроснабжение
В Тульской области полностью восстановлено электроснабжение
«Арсенал»: Дзюба, деньги, три гола
«Арсенал»: Дзюба, деньги, три гола
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.