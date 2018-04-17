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Тульские спасатели проводят масштабные учения: фоторепортаж
Фото и видео Светланы Колосковой.

Тульские спасатели проводят масштабные учения: фоторепортаж

С 17 по 19 апреля Тульская область принимает участие в крупномасштабных учениях МЧС России.

В течение трех дней спасателям предстоит отработать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.

В учении задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех регионах страны. Особое внимание во время практических действий уделено вопросам применения аэромобильных группировок в зоне «ЧС», авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Согласно замыслу, учение проходит в три этапа. В первый день все силы будут приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации. Затем предстоит этап организации работ. В третий день — непосредственно ликвидация условных чрезвычайных ситуаций.
Практические действия регионы страны отрабатывают по двум вводным: весеннее половодье и пожароопасный период.

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Масштабные учения МЧС, Фото: 1
Масштабные учения МЧС, Фото: 2
Масштабные учения МЧС, Фото: 3
Масштабные учения МЧС, Фото: 4
Масштабные учения МЧС, Фото: 5
Масштабные учения МЧС, Фото: 6
Масштабные учения МЧС, Фото: 7
Масштабные учения МЧС, Фото: 8
Масштабные учения МЧС, Фото: 9
Масштабные учения МЧС, Фото: 10
Масштабные учения МЧС, Фото: 11
Масштабные учения МЧС, Фото: 12
Масштабные учения МЧС, Фото: 13
Масштабные учения МЧС, Фото: 14
Масштабные учения МЧС, Фото: 15
Масштабные учения МЧС, Фото: 16
Масштабные учения МЧС, Фото: 17
Масштабные учения МЧС, Фото: 18
Масштабные учения МЧС, Фото: 19
Масштабные учения МЧС, Фото: 20
Масштабные учения МЧС, Фото: 21
Масштабные учения МЧС, Фото: 22
Масштабные учения МЧС, Фото: 23
Масштабные учения МЧС, Фото: 24
Масштабные учения МЧС, Фото: 25
Масштабные учения МЧС, Фото: 26
Масштабные учения МЧС, Фото: 27
Масштабные учения МЧС, Фото: 28
Масштабные учения МЧС, Фото: 29
Масштабные учения МЧС, Фото: 30
Масштабные учения МЧС, Фото: 31
Масштабные учения МЧС, Фото: 32
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:47 0
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