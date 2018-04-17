Тульские спасатели проводят масштабные учения: фоторепортаж

Фото и видео Светланы Колосковой.

С 17 по 19 апреля Тульская область принимает участие в крупномасштабных учениях МЧС России.

В течение трех дней спасателям предстоит отработать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.

В учении задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех регионах страны. Особое внимание во время практических действий уделено вопросам применения аэромобильных группировок в зоне «ЧС», авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Согласно замыслу, учение проходит в три этапа. В первый день все силы будут приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации. Затем предстоит этап организации работ. В третий день — непосредственно ликвидация условных чрезвычайных ситуаций.

Практические действия регионы страны отрабатывают по двум вводным: весеннее половодье и пожароопасный период.