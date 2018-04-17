Тульские спасатели проводят масштабные учения: фоторепортаж
С 17 по 19 апреля Тульская область принимает участие в крупномасштабных учениях МЧС России.
В течение трех дней спасателям предстоит отработать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.
В учении задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех
Согласно замыслу, учение проходит в три этапа. В первый день все силы будут приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации. Затем предстоит этап организации работ. В третий день — непосредственно ликвидация условных чрезвычайных ситуаций.
Практические действия регионы страны отрабатывают по двум вводным: весеннее половодье и пожароопасный период.