Обстрел машин в Туле: полиция отказала в возбуждении дела

Ранее Myslo писал о случаях обстрела автомобилей в Туле. За 10 дней произошло четыре подобных инцидента. Отметим, что в полицию с заявлениями обратились только два владельца пострадавших машин.

Сегодня, 17 апреля, правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела тулячке, чей автомобиль «Дэу Нексия» был обстрелян на улице Сойфера. Причина — незначительный материальный ущерб.

- Материалы проверки направлены в надзорный орган для проверки правильности принятого процессуального решения. Далее будет организовано административное производство, в рамках которого продолжится работа по установлению причастных к совершению деяния и способу повреждения автомобиля, — рассказал Myslo заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Напомним, 8 апреля на улице Прокудина под обстрел попал Renault Megane, в ночь с 4 на 5 апреля неизвестные обстреляли «Дэу Нексия» на улице Сойфера, а за несколько дней до этого повредили «Ладу» на улице Морозова. 6 апреля под пули попала легковушка с ребенком внутри.