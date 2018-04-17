новости
новости
Регистрация
Обстрел машин в Туле: полиция отказала в возбуждении дела

Обстрел машин в Туле: полиция отказала в возбуждении дела

Причина – незначительный материальный ущерб.

Ранее Myslo писал о случаях обстрела автомобилей в Туле. За 10 дней произошло четыре подобных инцидента. Отметим, что в полицию с заявлениями обратились только два владельца пострадавших машин.

Сегодня, 17 апреля, правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела тулячке, чей автомобиль «Дэу Нексия» был обстрелян на улице Сойфера. Причина — незначительный материальный ущерб.

- Материалы проверки направлены в надзорный орган для проверки правильности принятого процессуального решения. Далее будет организовано административное производство, в рамках которого продолжится работа по установлению причастных к совершению деяния и способу повреждения автомобиля, — рассказал Myslo заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

 

Напомним, 8 апреля на улице Прокудина под обстрел попал Renault Megane, в ночь с 4 на 5 апреля неизвестные обстреляли «Дэу Нексия» на улице Сойфера, а за несколько дней до этого повредили «Ладу» на улице Морозова. 6 апреля под пули попала легковушка с ребенком внутри.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:08 −13
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
полицияобстреляли автомобильуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

26 туляков написали «Тотальный диктант» на «отлично»
26 туляков написали «Тотальный диктант» на «отлично»
Паводок отступает: В Тульской области открыто движение транспорта на двух мостах
Паводок отступает: В Тульской области открыто движение транспорта на двух мостах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.