В больнице в Тульской области прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности

По результатам проверки в адрес главврача внесено представление об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Прокуратура проверила соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях стационара и детского отделения ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница».

В ходе проверки установлено:

в больнице ряд помещений не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации;

на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение, имеющее возможность включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

проступи ступеней наружного лестничного марша эвакуационного выхода частично разрушены;

в учреждении не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, по результатам проверки в адрес главврача внесено представление об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Кроме того, в отношении заместителя главного врача вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).