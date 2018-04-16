В больнице в Тульской области прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности
По результатам проверки в адрес главврача внесено представление об устранении нарушений требований пожарной безопасности.
Прокуратура проверила соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях стационара и детского отделения ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница».
В ходе проверки установлено:
- в больнице ряд помещений не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации;
- на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение, имеющее возможность включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- проступи ступеней наружного лестничного марша эвакуационного выхода частично разрушены;
- в учреждении не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, по результатам проверки в адрес главврача внесено представление об устранении нарушений требований пожарной безопасности.
Кроме того, в отношении заместителя главного врача вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
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