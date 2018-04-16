В Ефремовском районе мать на сутки закрыла годовалого ребенка одного в квартире

На сегодняшний день в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД России по Тульской области состоят 1999 семей, в которых воспитываются 3060 детей. В это число с начала года вошли 63 новые, их помогла выявить проводимая в марте в регионе ведомственная профилактическая акция «Семья».

По статистике, самая распространенная проблема, приводящая к постановке на учет, — алкоголизм. В Тульской области пьющие родители в 68% неблагополучных семей, еще 20% – это семьи, где родители употребляют наркотики, ранее были судимы или были лишены родительских прав.

Акция «Семья» была призвана проконтролировать уже состоящие на учете семьи и выявить новые, в которых родители должным образом не исполняют свои обязанности. Основной акцент был сделан на активность граждан, живущих по соседству с неблагополучными семьями. Именно они могут первыми уведомить правоохранительные органы о совершающихся правонарушениях в отношении детей и в результате предотвратить более серьезные преступления.

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД Наталья Кашинцева на брифинге, посвященном профилактике насилия в семье и ответственному отношению взрослых к детям:

Наталья Кашинцева – В нашей стране почему-то информирование полиции о противоправных действиях соседей часто называют стукачеством, хотя без помощи людей такие семьи часто не попадают в наше поле видения. Своими силами мы не можем обойти все 173 тысячи тульских семей и проверить условия в каждой. За рубежом, если соседи видят, что родители жестоко обращаются с ребенком или часто выпивают, люди считают своим долгом уведомить об этом правоохранительные органы. Мы тоже призываем всех жителей быть бдительнее и проявлять заботу даже о чужих детях.

Наталья привела пример. 15 марта в полицию Ефремовского района от соседей поступило сообщение, что годовалый ребенок находится в опасности. Мать более суток отсутствовала дома, всё это время малыш был один. В комнате работал обогреватель, а рядом с приоткрытым окном был пуфик, по которому ребенок легко мог забраться на подоконник.

Первое время мать выходила на связь с полицией, но потом перестала. Розыск ее продолжается, ее местонахождение до сих пор не установлено. Ребенка передали органам опеки. Поведению женщины будет дана оценка уже в рамках уголовного дела.

Кашинцева также отметила, что чрезмерное вмешательство в семью недопустимо, но наказывать родителей, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье своего ребенка, — задача полиции.

– В каждом случае мы даем правовую оценку действиям родителей, даже если они неумышленно совершили какой-либо проступок. Их прямая обязанность — создать безопасные условия для роста и развития ребенка. Мать, по вине которой утонул 7-месячный ребенок, тоже не хотела его смерти, но оставила его в опасности. В результате ребенок захлебнулся. Беспечное отношение к своим родительским обязанностям приводит к печальным последствиям. И уголовной ответственности.

На сегодняшний день большая часть информации о проблемах в семьях поступает от образовательных и медицинских учреждений.

Именно они чаще остальных ведомств приходят в семьи и видят условия проживания детей. Также информация поступает из органов опеки.

Лишение родительских прав — крайняя мера, которая, естественно, не является целью работы подразделения по делам несовершеннолетних. Задача ПДН — исправление нерадивых родителей и сохранение семьи. Именно для этого с проблемными семьями ведется профилактическая работа, которая позволяет ежегодно снимать с учета более 250 семей.

– Мы помогаем семьям социализироваться. Иногда достаточно помочь родителям трудоустроиться, в других случаях — поговорить. Есть, конечно, случаи, когда родителям требуется помощь наркологов. Одна из самых эффективных мер — наставничество. В этом случае к проблемной семье прикрепляется наставник, который своим примером и помощью заставляет родителей переосмыслить свое поведение и отношение к ребенку, — пояснила Наталья Кашинцева.

Профилактическая работа по выявлению неблагополучных семей в Тульской области продолжится и по окончании тематический акции.