новости
новости
Регистрация
В Ефремовском районе мать на сутки закрыла годовалого ребенка одного в квартире

В Ефремовском районе мать на сутки закрыла годовалого ребенка одного в квартире

Тульские полицейские рассказали о работе с трудными семьями.

На сегодняшний день в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД России по Тульской области состоят 1999 семей, в которых воспитываются 3060 детей. В это число с начала года вошли 63 новые, их помогла выявить проводимая в марте в регионе ведомственная профилактическая акция «Семья».

По статистике, самая распространенная проблема, приводящая к постановке на учет, — алкоголизм. В Тульской области пьющие родители в 68% неблагополучных семей, еще 20% – это семьи, где родители употребляют наркотики, ранее были судимы или были лишены родительских прав.

Акция «Семья» была призвана проконтролировать уже состоящие на учете семьи и выявить новые, в которых родители должным образом не исполняют свои обязанности. Основной акцент был сделан на активность граждан, живущих по соседству с неблагополучными семьями. Именно они могут первыми уведомить правоохранительные органы о совершающихся правонарушениях в отношении детей и в результате предотвратить более серьезные преступления.

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД Наталья Кашинцева на брифинге, посвященном профилактике насилия в семье и ответственному отношению взрослых к детям:

Наталья Кашинцева

– В нашей стране почему-то информирование полиции о противоправных действиях соседей часто называют стукачеством, хотя без помощи людей такие семьи часто не попадают в наше поле видения. Своими силами мы не можем обойти все 173 тысячи тульских семей и проверить условия в каждой. За рубежом, если соседи видят, что родители жестоко обращаются с ребенком или часто выпивают, люди считают своим долгом уведомить об этом правоохранительные органы. Мы тоже призываем всех жителей быть бдительнее и проявлять заботу даже о чужих детях. 

Наталья привела пример. 15 марта в полицию Ефремовского района от соседей поступило сообщение, что годовалый ребенок находится в опасности. Мать более суток отсутствовала дома, всё это время малыш был один. В комнате работал обогреватель, а рядом с приоткрытым окном был пуфик, по которому ребенок легко мог забраться на подоконник.

Первое время мать выходила на связь с полицией, но потом перестала. Розыск ее продолжается, ее местонахождение до сих пор не установлено. Ребенка передали органам опеки. Поведению женщины будет дана оценка уже в рамках уголовного дела.

Кашинцева также отметила, что чрезмерное вмешательство в семью недопустимо, но наказывать родителей, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье своего ребенка, — задача полиции.

– В каждом случае мы даем правовую оценку действиям родителей, даже если они неумышленно совершили какой-либо проступок. Их прямая обязанность — создать безопасные условия для роста и развития ребенка. Мать, по вине которой утонул 7-месячный ребенок, тоже не хотела его смерти, но оставила его в опасности. В результате ребенок захлебнулся. Беспечное отношение к своим родительским обязанностям приводит к печальным последствиям. И уголовной ответственности.

На сегодняшний день большая часть информации о проблемах в семьях поступает от образовательных и медицинских учреждений.

Именно они чаще остальных ведомств приходят в семьи и видят условия проживания детей. Также информация поступает из органов опеки.

Лишение родительских прав — крайняя мера, которая, естественно, не является целью работы подразделения по делам несовершеннолетних. Задача ПДН — исправление нерадивых родителей и сохранение семьи. Именно для этого с проблемными семьями ведется профилактическая работа, которая позволяет ежегодно снимать с учета более 250 семей.

– Мы помогаем семьям социализироваться. Иногда достаточно помочь родителям трудоустроиться, в других случаях — поговорить. Есть, конечно, случаи, когда родителям требуется помощь наркологов. Одна из самых эффективных мер — наставничество. В этом случае к проблемной семье прикрепляется наставник, который своим примером и помощью заставляет родителей переосмыслить свое поведение и отношение к ребенку, — пояснила Наталья Кашинцева.

Профилактическая работа по выявлению неблагополучных семей в Тульской области продолжится и по окончании тематический акции.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:48 +1
Другие статьи по темам
Событие
неблагополучная семья
Люди
Наталья Кашинцева
Место
Тула
Прочее
ребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За неделю в Туле отремонтировали 264 кв. м дорог
За неделю в Туле отремонтировали 264 кв. м дорог
В больнице в Тульской области прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности
В больнице в Тульской области прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.