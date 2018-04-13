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Где в Туле отремонтируют дороги 13 апреля
Фото из архива Myslo.

Где в Туле отремонтируют дороги 13 апреля

Публикуем список адресов.

В областной столице продолжается аварийно-восстановительные работы на участках дорог.

Сегодня, 13 апреля, ремонт запланирован по адресам:

  • ул. Новотульская;
  • ул. Металлургов;
  • пересечение ул. Ю. Фучика и 2-го проезда Гастелло;
  • пересечение ул. Ушинского и 1-го проезда М. Расковой;
  • ул. Ложевая (возле д.140);
  • ул. Мосина (напротив Машзавода);
  • пересечение ул. Советской и ул. Коминтерна;
  • Новомедвенский проезд;
  • ул. Нестерова (от ул. Металлургов до ул. Матросова).
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:13 +1
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