Фото из архива Myslo.
Где в Туле отремонтируют дороги 13 апреля
Публикуем список адресов.
В областной столице продолжается аварийно-восстановительные работы на участках дорог.
Сегодня, 13 апреля, ремонт запланирован по адресам:
- ул. Новотульская;
- ул. Металлургов;
- пересечение ул. Ю. Фучика и 2-го проезда Гастелло;
- пересечение ул. Ушинского и 1-го проезда М. Расковой;
- ул. Ложевая (возле д.140);
- ул. Мосина (напротив Машзавода);
- пересечение ул. Советской и ул. Коминтерна;
- Новомедвенский проезд;
- ул. Нестерова (от ул. Металлургов до ул. Матросова).
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