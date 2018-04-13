Росгвардия приглашает туляков на службу в Грозный

Управление Росгвардии по Тульской области проводит набор граждан от 19 до 35 лет, прошедших военную службу по призыву, по контракту или пребывающих в запасе ВС РФ, для прохождения военной службы по контракту в Росгвардии в/ч 3025 г. Грозный Чеченской Республики.

Требования к кандидатам:

образование не ниже среднего (полного);

годные по состоянию здоровья;

физически подготовленные;

желательно наличие профильной подготовки по военно-учетным специальностям водителей категории С, D, механиков-водителей гусеничной техники, специалистов связи, специалистов инженерных служб, кинологов.

Предоставляемые гарантии:

денежное обеспечение (от 38 000 рублей);

обеспечение жильем;

возможность участия в накопительно-ипотечной системе;

обеспечение вещевым имуществом;

продовольственное обеспечение;

гарантии социального, страхового, медицинского и пенсионного обеспечения;

социальное обеспечение (наличие детского сада, школы, магазинов) на территории военного городка.

За подробной информацией обращаться по адресу: Тула, ул. Рязанская, 36 или по телефонам: +7(4872) 77-30-46, 8-920-782-90-30.