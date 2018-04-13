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Росгвардия приглашает туляков на службу в Грозный

Росгвардия приглашает туляков на службу в Грозный

Управление Росгвардии по Тульской области проводит набор.

Управление Росгвардии по Тульской области проводит набор граждан от 19 до 35 лет, прошедших военную службу по призыву, по контракту или пребывающих в запасе ВС РФ, для прохождения военной службы по контракту в Росгвардии в/ч 3025 г. Грозный Чеченской Республики.

Требования к кандидатам:

  • образование не ниже среднего (полного);
  • годные по состоянию здоровья;
  • физически подготовленные;
  • желательно наличие профильной подготовки по военно-учетным специальностям водителей категории С, D, механиков-водителей гусеничной техники, специалистов связи, специалистов инженерных служб, кинологов.

Предоставляемые гарантии:

  • денежное обеспечение (от 38 000 рублей);
  • обеспечение жильем;
  • возможность участия в накопительно-ипотечной системе;
  • обеспечение вещевым имуществом;
  • продовольственное обеспечение;
  • гарантии социального, страхового, медицинского и пенсионного обеспечения;
  • социальное обеспечение (наличие детского сада, школы, магазинов) на территории военного городка.

За подробной информацией обращаться по адресу: Тула, ул. Рязанская, 36 или по телефонам: +7(4872) 77-30-46, 8-920-782-90-30.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:23 0
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