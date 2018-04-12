В Тульской области нарушено транспортное сообщение с 47 населенными пунктами

Паводок отступает, но медленно. В Туле остается подтопленным участок набережной Дрейера.

По состоянию на 12 апреля 2018 года на территории Тульской области подтоплено 14 низководных мостов и один участок дороги.

Всего нарушено прямое транспортное сообщение с 47 населенными пунктами (1920 домов, 3236 человек).

В регионе организовано шесть аттестованных переправ, в том числе пять лодочных: в Орловке Куркинского района, Орлово Щекинского района, Чекалине и Мишнево (Суворовский район), Николо-Гастунь (Белевский район).

В населенном пункте Никольское Щекинского района задействован ПТС-М от Тульского спасательного центра МЧС России.

Вода в реках пока не спешит спадать. Так, у населенного пункта Орлово в Щекинском районе Упа стоит выше моста на 210 см.

В Белевском районе у села Николо-Гастунь уровень Оки выше полотна моста на 4,2 м.

А в Суворовском районе возле Чекалина низководный мост скрылся под Окой на глубине трех метров.

Как сообщает ГУ МЧС по Тульской области, всего задействовано 106 человек и 55 единиц техники, 6 единиц плавсредств, в том числе 1 ПТС-М, от МЧС России 36 человек и 14 единиц техники и 1 единица плавсредств (ПТС-М).