Тульские владельцы ТРЦ смогут получить льготный кредит на модернизацию систем пожарной безопасности
Средства предоставит правительство региона.
12 апреля в здании правительства Тульской области прошло совещание с руководителями крупных торговых объектов, торгово-развлекательных центров по вопросу обеспечения требований противопожарной безопасности и порядке действий в случае чрезвычайной ситуации.
О результатах совместных проверок МЧС и прокуратуры тульских ТРЦ и мест массового скопления людей рассказал врио заместителя начальника регионального МЧС — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Лаврущев.
За грубые нарушения правил пожарной безопасности в суды направлено 11 исков с требованием о немедленном приостановлении деятельности.
Шесть из них уже закрыты, по остальным делам еще продолжаются слушания.
По данным статистики, с 2005 года в России произошло свыше 30 крупных пожаров в ТРЦ, в них погибло более 130 человек, пострадало — более 220.
Владимир Лаврущев подчеркнул, что торгово-развлекательные центры — это места экстремально большого скопления людей, которые не всегда готовы быстро среагировать при
Проверка ТЦв Тульской области показала, что пятая часть нарушений (а это более 20%) были допущены еще на стадии проектирования.
Это означает, что при строительстве были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности. Например, заужались эвакуационные выходы, ограничивался доступ к пунктам расположения всего необходимого для пожаротушения.
– Отдельное внимание собственникам объекта следует обращать на техническое состояние электропроводки и электрооборудования. По статистике нарушение правил электрооборудования является причиной возникновения более 50% пожаров на объектах торговли. Поэтому необходимо регулярно проводить технические осмотры электрооборудования. Не допускать использование устройств без тепловой защиты. Надлежащее содержание эвакуационных путей и выходов — основной вопрос. Следует понимать, что от правильно организованного движения людей при эвакуации зависят их здоровье и жизнь, — сказал Владимир Лаврущев.
Наиболее частыми нарушениями на путях эвакуации стали:
- применение для отделки путей материалов с недопустимой пожароопасностью;
- несоответствие геометрических параметров путей эвакуации;
- отсутствие эвакуационных выходов на этажах;
- неисправность эвакуационного освещения;
- перепады высот и захламленность на эвакуационных путях.
Гарантией благополучия людей в местах массового скопления при возникновении ЧС является соблюдение правил пожарной безопасности:
- соблюдение принятых проектных решений;
- наличие и исправное состояние автоматических противопожарных систем;
- техническое состояние электропроводки и токоведущих частей;
- надлежащее состояние эвакуационных путей и выходов;
- соблюдение противопожарного режима;
- запас первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
- разработку и утверждение декларации пожарной безопасности;
- обучение мерам пожарной безопасности, а также проведение тренировок по эвакуации.
Министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин предложил предпринимателям обращаться за помощью.
– По поручению губернатора правительство области готово оказать собственникам методическую, а в случае необходимости и финансовую поддержку. Мы готовы рассмотреть возможность льготного кредитования на модернизацию систем противопожарной безопасности, — отметил министр.