Тульские владельцы ТРЦ смогут получить льготный кредит на модернизацию систем пожарной безопасности

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

12 апреля в здании правительства Тульской области прошло совещание с руководителями крупных торговых объектов, торгово-развлекательных центров по вопросу обеспечения требований противопожарной безопасности и порядке действий в случае чрезвычайной ситуации.

О результатах совместных проверок МЧС и прокуратуры тульских ТРЦ и мест массового скопления людей рассказал врио заместителя начальника регионального МЧС — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Лаврущев.

За грубые нарушения правил пожарной безопасности в суды направлено 11 исков с требованием о немедленном приостановлении деятельности.

Шесть из них уже закрыты, по остальным делам еще продолжаются слушания.

По данным статистики, с 2005 года в России произошло свыше 30 крупных пожаров в ТРЦ, в них погибло более 130 человек, пострадало — более 220.

Владимир Лаврущев подчеркнул, что торгово-развлекательные центры — это места экстремально большого скопления людей, которые не всегда готовы быстро среагировать при возникновении ЧС. Поэтому владельцам этих объектов необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, отраженные в Федеральном законе РФ.

Проверка ТЦ в Тульской области показала, что пятая часть нарушений (а это более 20%) были допущены еще на стадии проектирования.

Это означает, что при строительстве были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности. Например, заужались эвакуационные выходы, ограничивался доступ к пунктам расположения всего необходимого для пожаротушения.

– Отдельное внимание собственникам объекта следует обращать на техническое состояние электропроводки и электрооборудования. По статистике нарушение правил электрооборудования является причиной возникновения более 50% пожаров на объектах торговли. Поэтому необходимо регулярно проводить технические осмотры электрооборудования. Не допускать использование устройств без тепловой защиты. Надлежащее содержание эвакуационных путей и выходов — основной вопрос. Следует понимать, что от правильно организованного движения людей при эвакуации зависят их здоровье и жизнь, — сказал Владимир Лаврущев.

Наиболее частыми нарушениями на путях эвакуации стали:

применение для отделки путей материалов с недопустимой пожароопасностью;

несоответствие геометрических параметров путей эвакуации;

отсутствие эвакуационных выходов на этажах;

неисправность эвакуационного освещения;

перепады высот и захламленность на эвакуационных путях.

Гарантией благополучия людей в местах массового скопления при возникновении ЧС является соблюдение правил пожарной безопасности:

соблюдение принятых проектных решений;

наличие и исправное состояние автоматических противопожарных систем;

техническое состояние электропроводки и токоведущих частей;

надлежащее состояние эвакуационных путей и выходов;

соблюдение противопожарного режима;

запас первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

разработку и утверждение декларации пожарной безопасности;

обучение мерам пожарной безопасности, а также проведение тренировок по эвакуации.

Министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин предложил предпринимателям обращаться за помощью.

– По поручению губернатора правительство области готово оказать собственникам методическую, а в случае необходимости и финансовую поддержку. Мы готовы рассмотреть возможность льготного кредитования на модернизацию систем противопожарной безопасности, — отметил министр.