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В Узловой на набережной появилась огромная трещина
Фото из группы ВКонтакте «Узловая | Слухи».

В Узловой на набережной появилась огромная трещина

Горожане опасаются, что это может привести к трагедии.

Жители Узловой сообщают в соцсетях, что в городе вдоль Свиридовского пруда появилась огромная трещина и сильно наклонилось ограждение.

Горожане опасаются, что это может привести к трагедии.

– По стороне вдоль детской площадки всё вздыбилось, асфальт поднялся, появились глубокие трещины, бетонные ограждения провалились. Ходить там уже небезопасно, но самое страшное, что там ходят дети к детской площадке, — пишет в соцсетях жительница Узловой Евгения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:59 +1
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