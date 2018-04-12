В Узловой на набережной появилась огромная трещина

Фото из группы ВКонтакте «Узловая | Слухи».

Горожане опасаются, что это может привести к трагедии.

Жители Узловой сообщают в соцсетях, что в городе вдоль Свиридовского пруда появилась огромная трещина и сильно наклонилось ограждение.

Горожане опасаются, что это может привести к трагедии.

– По стороне вдоль детской площадки всё вздыбилось, асфальт поднялся, появились глубокие трещины, бетонные ограждения провалились. Ходить там уже небезопасно, но самое страшное, что там ходят дети к детской площадке, — пишет в соцсетях жительница Узловой Евгения.