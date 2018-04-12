Фото из группы ВКонтакте «Узловая | Слухи».
В Узловой на набережной появилась огромная трещина
Горожане опасаются, что это может привести к трагедии.
Жители Узловой сообщают в соцсетях, что в городе вдоль Свиридовского пруда появилась огромная трещина и сильно наклонилось ограждение.
Горожане опасаются, что это может привести к трагедии.
– По стороне вдоль детской площадки всё вздыбилось, асфальт поднялся, появились глубокие трещины, бетонные ограждения провалились. Ходить там уже небезопасно, но самое страшное, что там ходят дети к детской площадке, — пишет в соцсетях жительница Узловой Евгения.
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