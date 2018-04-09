В Туле суд рассмотрит иски о запрете деятельности кинотеатра «Октябрь» и ТЦ «Верона»

10 апреля в Советском районном суде Тулы рассмотрят иск прокурора о запрете деятельности кинотеатра «Октябрь».

В ходе прокурорской проверки выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности.

Прокурор Советского района просит запретить деятельность кинотеатра «Октябрь» до устранения нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

установить предусмотренную проектной документацией дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки на первом этаже (лестница на второй этаж с проходом в помещение ресторана), препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов из зрительного зала № 1,

очистить эвакуационные пути и выходы на втором этаже (проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц), загроможденные различными материалами, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами;

предусмотреть обособленные выходы наружу из зрительного зала № 1 и № 2, эвакуационный выход из подвального этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

установить противопожарную дверь между складским помещением рядом с кинозалом № 2, коридором и другими помещениями, а также на втором этаже между коридором и иными помещениями;

установить защитные автоматические установки во всех предусмотренных для этого помещениях;

установить в каждом защищаемом помещении по 3 и более точечных пожарных извещателя, включенных в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов, либо 4 точечных пожарных извещателя, включенных по два извещателя в каждый шлейф;

оборудовать звуковые сигналы СОУЭ, обеспечивающие уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя в любой точке защищаемого помещения, а также не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума;

обеспечить естественное и аварийное освещение в помещении пожарного поста;

обеспечить отключение системы общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования воздуха при включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции;

установить в коридоре 2-го этажа и подвале систему вытяжной противодымной вентиляции.

12 апреля в Центральном районном суде рассмотрят иск прокурора Пролетарского района о запрете деятельности торгового центра «Верона»

В ходе проверки специалисты установили ряд нарушений в нежилом помещении № 2, принадлежащем на праве собственности Андрееву А. Е. В связи с этим дальнейшая эксплуатация торгового центра «Верона» представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

Прокурор просит суд запретить деятельность торгового центра «Верона» до устранения нарушений, установленных при проведении проверки.

Напомним, 6 апреля в Туле суд вынес решение о запрете деятельности кинотеатра «Киносити» и Большого универмага. Судебные приставы опечатали здания.

Владельцам заведений предстоит устранить все выявленные нарушения пожарной безопасности.