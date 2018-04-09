Юные туляки выступили на международном турнире по спортивной борьбе Tallinn Open

Юные туляки выступили на крупном международном турнире по спортивной борьбе Tallinn Open-2018. В соревнованиях приняли участие более 1900 участников из 25 стран, в том числе из США, СНГ, Европы. Россию представляли восемь команд.

На самом престижном турнире по спортивной борьбе среди детей Тульскую область представляли Александр Корлюков (29 кг), Сергей Шереметьев (32 кг), Арсений Сысоев (32 кг) и Павел Игнатенко (60+).

Лучший результат среди наших спортсменов показал Павел Игнатенко.

Он занял пятое место. Сысоев и Корлюков проиграли во втором круге, Шереметьев - в четвертом.