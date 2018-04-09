Как организована переправа в затопленной тульской деревне: видео

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области нарушено прямое транспортное сообщение с 49 населенными пунктами.

В районе населенного пункта Никольское Щёкинского района на реке Упа в период затопления низководного моста Главным управлением МЧС России по Тульской области совместно с Тульским спасательным центром организовано функционирование переправы с использованием ПТС.

ПТС — плавающий гусеничный транспортер, предназначенный для перевозки людей и грузов в условиях отсутствия дорог через водные преграды и болота.

паводковая обстановка в тульской области

На территории Тульской области подтоплено 16 низководных мостов, 32 приусадебных участка и 1 участок дороги в 10 муниципальных образованиях.

Всего нарушено прямое транспортное сообщение с 49 населенными пунктами, 1954 домов из них 1818 жилых, где проживает 3253 человека. Подтоплено 32 приусадебных участка с населением 113 человек.

Куркинский район

Произошло подтопление низководного моста через р. Дон, у н.п. Орловка (мост металлический, длина 25 метров, ширина 6 метров, грузоподъемность составляет 20 тонн).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 150 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 6 населенными пунктами:

Пашково: 4 дома, 10 человек;

Ивановка: 5 дома, 10 человек;

Попова-Слобода: 3 дома, 8 человек;

Починки: 6 домов, 11 человек;

Подмоклое: 6 домов, 13 человек;

Никитское: 8 домов, 20 человек.

Всего: 32 жилых дома, 72 человека.

Существует объездной путь через населенные пункты протяжённостью 10 км.

Организована лодочная переправа через р. Дон в д. Никитское. В Орловке функционирует магазин, в котором имеются необходимые продовольственные товары.

Плавский район

Произошло подтопление низководного моста через р. Плава, у н.п. Косая губа (мост железобетонный, длина 30 метров, шириной 6 метров, грузоподъемностью составляет 15 тонн).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 10 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 1 населенным пунктом Косая Губа, с 6 жилыми домами, где проживают 6 жителей.

Существует объездной путь протяженностью 15 км. На территории населенного пункта создан запас продуктовых продуктов.

Кимовский район

Произошло подтопление низководного моста через р. Сухая Табола, у н.п. Устье (мост у н.п. Устье — железобетонный, однопролетный, длина 25 м, ширина 6 м).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 30 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 1 населенным пунктом Прилипки, с 28 домами, из них 11 жилых, где проживают 11 жителей.

Организована лодочная переправа в д. Прилипки.

В Устье функционирует торговая лавка, которая имеет необходимые продовольственные товары.

Щекинский район

Произошло подтопление низководного моста через р. Упа, у н.п. Орлово (мост железобетонный, длина — 56 метров, ширина — 8 метров, грузоподъемность — 25 тонн).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 210 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 5 населенными пунктами:

Орлово: 10 домов, 20 человек;

Новое Русаново: 10 домов, 20 человек;

Старое Русаново: 10 домов, 20 человек;

Каменка: 9 домов, 17 человек;

Каменские Выселки: 10 домов, 20 человек.

Существует объездной путь 70 км через д. Никольское. Организована лодочная переправа через р. Упа в д. Орлово.

Произошло подтопление низководного моста в н.п. Никольское (мост железобетонный, длина 68 метров, ширина 8 метров, грузоподъемность 25 тонн).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 50 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 14 населенными пунктами:

Никольское: 68 жилых домов, 302 человека;

Большое Тризново: 3 жилых дома, 3 человека.

Малое Тризново: 1 жилой дом, 1 человек.

Супруты: 16 жилых домов, 30 человек.

Свобода: 12 жилых домов, 29 человек;

Арсеньево: 1 жилой дом, 1 человек;

Болотово: 6 жилых домов, 10 человек;

Климовское: 3 жилых дома, 6 человек;

Кузьмино: 27 жилых домов, 70 человек;

Ланское: 4 жилых дома, 5 человек;

Минино: 1 жилой дом, 1 человек;

Павлово: 8 жилых домов, 20 человек;

Шлыково: 6 жилых домов, 8 человек;

Шушково: 1 жилой дом, 1 человек.

Существует объездной путь по грунтовым дорогам протяженностью 50 км.

Киреевский район

Произошло подтопление 32 приусадебных участка в Дедилово.

Уровень воды на данный момент составляет выше грунта на 50 см.

Прямое транспортное сообщение не нарушено.

Белевский район

Произошло подтопление низководного моста через р. Ока, у н.п. Николо-Гастунь (мост железобетонный, длина — 60 метров, ширина — 5 метров, грузоподъемность — 40 тонн).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 420 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 5 населенными пунктами:

н.п. Николо-Гастунь: 9 домов, 12 человек;

н.п. Хрящ: 10 домов, 12 человек;

н.п. Мощены:9 домов, 13 человек;

н.п. Поляны: 10 домов, 12 человек;

н.п. Скорятин: 10 домов, 12 человек.

Существует объездной путь протяженностью 12 км. В населенных пунктах функционируют магазины, в которых имеются необходимые продовольственные товары.

Суворовский район

Произошло подтопление низководного моста через р. Упа у н.п. Мишнево (мост железобетонный, длина — 35 метров).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 400 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 5 населенными пунктами:

Мишнево: 143 человека;

Оматы: 17 человек;

Матюхинский: 24 человека;

Ближнерусаново: 30 человек;

Подрусановский: 18 человек.

Организована лодочная переправа между с. Мишнево и с. Кулешово.

Произошло подтопление низководного моста через р. Ока у н.п. Чекалин (мост железобетонный, длина — 100 метров, ширина — 5 метров, грузоподъемность — 40 тонн).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 300 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 1 населенным пунктом Чекалин, с 480 жилыми домами, где проживают 941 жителей.

Существует объездной путь протяженностью 60 км. Организована лодочная переправа на реке Ока.

Дубенский район

Произошло подтопление низководного моста через р. Упа у н.п. Старое Берковое (мост железобетонный, длина — 40 метров).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 180 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 1 населенным пунктом Старое Берковое, с 28 жилыми домами, где проживают 14 жителей.

Существует объездной путь через Поречье протяженностью 14 км. Снабжение продовольствием осуществляется автолавками.

Одоевский район

Произошло подтопление низководных мостов в н.п. Прокудино (мост деревянный, длина — 31 метр, ширина 3 метров, грузоподъемность — 5 тонн).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 100 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 3 населенными пунктами:

Майково: 4 жилых дома, 7 человек;

Козюлькино: 2 жилых дома, 3 человека;

Рождествено: 4 жилых дома, 5 человек.

Существует объездной путь протяженностью 20 км.

Произошло подтопление низководного моста в н.п. Болотское (мост деревянный, длина — 40 метров, ширина -3 метра, грузоподъемность 5 тонн).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 100 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 1 населенным пунктом Болотское, с 7 жилыми домами, где проживают 9 жителей.

Существует объездной путь через населённые пункты Болотское и Ново-Апухтинский протяженностью 5 км.

Произошло подтопление низководного моста в н.п. Слободка (мост деревянный, длина — 24 метра, ширина -3 метра, грузоподъемность -5 тонн).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 100 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 1 населенным пунктом Слободка, с 4 жилыми домами, где проживают 5 жителей.

Существует объездной путь протяженностью 20 км.

Произошло подтопление низководного моста в н.п. Прудки (мост деревянный, длина — 52 метра, ширина -5 метров, грузоподъемность 10 тонн).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 100 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 1 населенным пунктом Прудки, с 8 жилыми домами, где проживают 13 жителей.

Существует объездной путь через населённые пункты: Слободка, Павловское, Снедка, Мишенское, Красенки протяженностью 13 км.

Произошло подтопление низководного моста в н.п. Снедка (мост железнобетонный, длина — 45 метров, ширина -8 метров, грузоподъемность 30 тонн).

Уровень воды на данный момент составляет выше полотна моста на 50 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 1 населенным пунктом Снедка, с 6 жилыми домами, где проживают 8 жителей.

Существует объездной путь через населённые пункты Одоев и Филимоново протяженностью 11 км.