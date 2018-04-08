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Паводок: В Тульской области подтопило еще несколько мостов
Фото из архива Myslo.

Паводок: В Тульской области подтопило еще несколько мостов

Об этом сообщает региональное МЧС.

8 апреля в 10.30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области сообщили о подтоплении низководного моста в Никольском Щекинского района. Причиной послужил подъем уровня воды в реке Упа.

Вода над уровнем моста поднялась на 60 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с 14 населенными пунктами: д. Никольское, д. Большое Тризново , д. Малое Тризново, д. Супруты, д. Свобода, д. Арсеньево, д. Болотово, д. Климовское, д. Кузьмино, д. Ланское, д. Минино, д. Павлово, д. Шлыково, д. Шушково, с общим количеством жилых домов 157, где проживают 487 жителей.

Существует объездной путь по грунтовым дорогам.

В н.п. Орлово организовано дежурство поста ПСЧ-70. Угрозы подтопления жилых домов нет. Эвакуация населения из мест постоянного проживания не требуется. 

Организована переправа с помощью плавающего транспортёра ПТС-М от Тульского СЦ.

Для уточнения обстановки и координации действий в районе происшествия работает оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

В населенных пунктах функционируют магазины, в которых имеются необходимые продовольственные товары. 

 

Кроме того, сегодня в МЧС сообщили о подтоплении трех низководных мостов в Одоевском районе. 

Нарушено прямое транспортное сообщение с 5 населенными пунктами:  Майково, Слободка, Прудки, Козюлькино и Рождествено с общим количеством домов 22 и населением 33 человека.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Сюжет: Паводок-2018
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