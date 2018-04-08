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Миодраг Божович: Мы были лучше «Уфы»
Фото Алексея Пирязева.

Миодраг Божович: Мы были лучше «Уфы»

Матч «Арсенал» – «Уфа» завершился со счетом 2:1 в пользу тульской команды.

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча против «Уфы» отметил, что тульская команда сумела собраться и добыла важнейшую победу в условиях серьезного дефицита здоровых футболистов.

- Сегодня главным было взять три очка, потому что противник — сосед по турнирной таблице. «Уфа» — непростая команда, играет в хороший футбол. Думаю, что мы были лучше. Быстро забили, но после этого мне не понравилось, как мы действовали. Надеялся, что забитый мяч нас раскрепостит, будем играть лучше, но наоборот, до того как пропустили ответный гол, играли очень плохо. Потом большее количество времени мы были лучше соперника. Владели инициативой, создали больше моментов, второй тайм получился хорошим. Хочу поздравить своих игроков, они — молодцы. Даже с учетом наших потерь в составе — Майга, Джорджевич, Чаушич, Григалава — мы собрались и выиграли эту игру. Порадовали болельщиков, которые, повторюсь, лучшие в России, — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

 

— В прошлом матче игроки жаловались на усталость, а сегодня больше часа демонстрировали невероятную физическую активность. Откуда силы?

- Наверное, второе дыхание открылось.

— Сегодня предупреждение получил Беляев, он пропустит следующую игру. Получил травму Кангва. Есть понимание, кто сможет выйти на поле в Краснодаре?

- Пока непонятна ситуация с Кангвой, надеемся, что там нет ничего серьезного. Посмотрим. Кто будет жив и здоров, тот будет играть. Что делать…

— После второго забитого мяча «Арсенал» до финального свистка продолжал играть в атакующий футбол. Это такая стратегия, что нападение — это лучшая защита?

- Вы знаете, когда счет 1:0 или 2:1, всегда можно пропустить, поэтому мы старались забить еще, чтобы «сделать» эту игру окончательно. Хорошо, что не пропустили, и организовали несколько атак, в которых, конечно, могли сыграть лучше и забить третий.

Напомним, «Арсенал» обыграл «Уфу» со счетом 2:1. Оба гола за тульскую команду забил Игорь Горбатенко.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:25 +5
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