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На Пасху в Туле пустили дополнительные автобусы

На Пасху в Туле пустили дополнительные автобусы

8 апреля с 06.30 до 16.00 будет организовано движение автобусов до кладбища в режиме экспресс и полуэкспресс.

В праздничные выходные в Туле будет увеличено количество единиц общественного транспорта на муниципальных автобусных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

8 апреля с 06.30 до 16.00 будет организовано движение автобусов до кладбища в режиме экспресс и полуэкспресс. Будет привлечено дополнительно 39 единиц автобусов исходя из следующего расчета:

№ 
м-та

Наименование маршрута

Количество

автобусов, ед.

13

Московский вокзал - Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3)

10

13

гостиница «Тула» - Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3)

5

13

пл. Восстания – Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3, №4)

 

6

13

стадион «Металлург» - Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3)

7

13

Трамвайное депо № 1 - Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3)

2

13

цирк - Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3)

5

1

Горельские Выселки - Смоленское кладбище (входы №1,  №2, №3)

4

ИТОГО:

39

Во время прохождения пасхального шествия по пр. Ленина с 16.00 до 18.30 движение всех видов транспорта будет запрещено на участке от ул. Советской до ул. Первомайской. В связи с этим движение пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Автомобильный транспорт, осуществляющий транспортную работу с предоставлением субсидий из городского бюджета

8 апреля (с 16.00 до 18.30 часов)

 

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

1

пос. Горельские Выселки —Кладбище № 3

пос. Горельские выселки – пл. Восстания – ул. Демонстрации – ул. Д.Ульянова – пл. 50-й Армии – ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской переулок - ул. Рязанская – Новомосковское шоссе – ул. Пржевальского – Новомосковское шоссе - ул. Рязанская - Городской переулок - ул. Станиславского - ул. Болдина - пл. 50-й Армии - ул. Д. Ульянова - ул. Демонстрации - ул. Лейтейзена - Красноармейский пр-т - далее по маршруту

 

3

Суворовское училище - пл. Победы - Суворовское училище

Восточный обвод – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - Восточный обвод

11

завод РТИ -

пос. Октябрьский

пос. Октябрьский – пл. Восстания – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Первомайская – ул. Болдина – ул. Макаренко – з-д РТИ - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - далее по маршруту

 

 

18

ул. Ген. Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк)

ул. Ген. Маргелова – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул.Кутузова – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко - Новомедвенский проезд

 

25

пос. Скуратово

(пос. Угольный) –

Тульский Областной Онкологический диспансер

пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская – пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Макаренко – пл. 50-й Армии – ул. Д.Ульянова - Красноармейский пр-т – далее по маршруту до областного диспансера (в обоих направлениях)

27-А

пос. Северный –

пос. Плеханово

пос. Северный – пос. Восточный – пос. Трудовой – ул. Володарского – ул. Автомобилистов – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Болдина – Дм. Ульянова – Красноармейский пр. - ул. Советская – далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях)

 

 

28

пос. Косая Гора -

ПАО Тулачермет»

ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Советская —ул. К. Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов – (Театральный переулок) Д-ра Гумилевской

28-А

пос. Косая Гора -

ст-н «Металлург»

ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская –

ул. М. Горького - ул. Демешковская–Орловское шоссе - Щекинское шоссе – пр. Ленина - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Советская –ул. К. Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова

 

Автомобильный транспорт, осуществляющий транспортную работу без предоставления субсидий из городского бюджета

8 апреля (с 16.00 до 18.30 часов)

 

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

9

ул. Железнодорожная - ул.Токарева - Платоновский лес

ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Ф.Энгельса – ул. Первомайская - пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова

 

17

пос. Западный - пос. Южный (пос. Скуратово) - Детская областная больница - Городская больница №9

ул. Автомобилистов - пос. Южный - ул. Скуратовская - пр. Ленина –ул. Первомайская – ул. Ф.Энгельса -ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова –ул. Вильямса – ул. Майская - ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д

30

пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал

 

пос. Озерный - ул. Станционная - пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд) - ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская

33

д. Высокое -Щегловская засека - пос.Косая Гора -д. Судаково

д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса) - ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Первомайская - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Судаково (д. Рвы)

 

34

пос.Косая Гора - пос.Октябрьский – Птицефабрика «Тульская»

ул. М.Горького – ул. Демешковская – Орловское ш. – ул. Шоссейная - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Карпова - Веневское ш.

35

ст. Козлова Засека–

пос. Михалково

ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская – ул. Киреевская – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – пос. Михалково

37

Московский в-л - Кладбище №3

ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Первомайская – пр. Ленина– ул. Станиславского – Городской переулок – ул. Рязанская – Новомосковское шоссе – ул. Пржевальского

40К

Завод РТИ – д. Бежка

ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова– ул. Газовая – ул. П. Морозова – Епифанское шоссе – д. Бежка

50

ул. Седова - ул. Новомосковская

ул. Седова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Ф.Энгельса – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Староникитская - ул. Кауля – ул. Новомосковская

51

пос. Горельские Выселки -

мкр. Левобережный

ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Первомайская - пр. Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской переулок - ул. Рязанская - ул. Защитников Тулы - (мкр. Левобережный)

 

58

Завод РТИ - пос. Октябрьский (18 проезд)

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская – ул. Ф.Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - 29-й пр-д - ул. Карпова

 

62

пос. Прилепы – ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница

пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино- ул. Шоссейная - ул. Шахтерская - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Ф. Энгельса - ул.Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса

 

Троллейбусный транспорт

8 апреля (с 16.00 до 18.30 часов)


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

1

М. Гончары –

ст. Южная

М.Гончары – Красноармейский пр-т. – ул. Д.Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях)

2

ул. Курковая –

ст. Южная

ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект – ул. Путейская

4

ст. Южная - пос. Горелки

ст. Северная – Красноармейский пр-т. – ул. Д.Ульянова –ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях)

11

Московский вокзал - 
пос. Скуратово (пос. Западный)

ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Д. Ульянова – ул. Болдина - ул. 9 Мая -пр-т Ленина – ул. Скуратовская – пос. Западный

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:00 −1
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