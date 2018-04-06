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Тульский суд приостановил работу кинотеатра в «Гостином дворе»

Тульский суд приостановил работу кинотеатра в «Гостином дворе»

Владельцы и арендаторы должны привести помещения в соответствие противопожарным нормам.

В Центральном районном суде Тулы завершилось рассмотрение дела о приостановлении деятельности кинотеатра «Киносити» в ТРЦ «Гостиный двор».

Как сообщает корреспондент Myslo, несмотря на все доводы представителей ответчика, суд встал на сторону контролирующих органов – кинотеатр будет закрыт до устранения выявленных нарушений. Как и в случае с Большим универмагом, решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в установленном законом порядке.

В ходе проверки с участием сотрудников прокуратуры выяснилось, что на 4-м этаже ТЦ отсутствует ограждение на лестничной площадке, в «Киносити» тихо работает система оповещения, ширина кресел не соответствует нормам и затрудняет проход зрителей между рядами, двери кинозала закрываются на ключ.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:29 +15
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Место
ТулаТРЦ Гостиный двор

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