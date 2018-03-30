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Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности
Фото Дмитрия Дзюбина.

Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности

Дальнейшую судьбу магазина решит суд.

По итогам проверки на соблюдение правил противопожарной безопасности в Большом универмаге Тулы, проведенной 29 марта, прокурор Советского района направил заявление в суд требованием запретить деятельность до устранения выявленных нарушений.

Напомним, в ходе проверки выяснилось, что в здании нарушены все требования противопожарной безопасности:

  • выявлены факты несоблюдения должностными лицами ООО «Большой Универмаг» требований к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции зданий и сооружений,
  • в ряде помещений первого этажа отсутствует автоматическая пожарная сигнализация,
  • на путях эвакуации из универмага раздвижные двери (главный вход), не обеспечено наличие планов эвакуации в помещениях универмага согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности,
  • загромождены эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, в том числе торговыми точками.
  • помещение цокольного этажа, где располагается спортивный зал, не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

Также прокуратурой района в адрес руководителя ООО «Большой Универмаг» внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении.

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Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 1
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 2
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 3
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 4
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 5
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 6
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 7
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 8
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 9
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 10
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 11
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 12
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 13
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 14
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 15
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 16
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 17
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 18
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 19
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 20
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 21
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 22
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 23
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 24
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 25
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 26
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 27
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 28
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 29
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 30
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 31
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 32
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 33
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 34
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 35
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 36
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 37
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 38
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 39
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 40
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 41
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 42
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:18 +1
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