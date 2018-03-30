Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности

Фото Дмитрия Дзюбина.

По итогам проверки на соблюдение правил противопожарной безопасности в Большом универмаге Тулы, проведенной 29 марта, прокурор Советского района направил заявление в суд требованием запретить деятельность до устранения выявленных нарушений.

Напомним, в ходе проверки выяснилось, что в здании нарушены все требования противопожарной безопасности:

выявлены факты несоблюдения должностными лицами ООО «Большой Универмаг» требований к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции зданий и сооружений,

в ряде помещений первого этажа отсутствует автоматическая пожарная сигнализация,

на путях эвакуации из универмага раздвижные двери (главный вход), не обеспечено наличие планов эвакуации в помещениях универмага согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности,

загромождены эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, в том числе торговыми точками.

помещение цокольного этажа, где располагается спортивный зал, не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

Также прокуратурой района в адрес руководителя ООО «Большой Универмаг» внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении.