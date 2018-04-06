Прокуратура: «Тулагорводоканал» загрязняет реки

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Тульская природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере охраны окружающей среды АО «Тулагорводоканал».

В соответствии с уставом, утвержденным решением общего собрания акционеров АО «Тулагорводоканал», одним из основных видов деятельности общества является, в том числе, сбор и обработка сточных вод.

Установлено, что «Тулагорводоканал» согласно решениям о предоставлении водных объектов в пользование в целях сброса сточных вод предоставлены водные — р. Упа, р. Тулица, р. Воронка и другие.

В ходе проверки выявлено превышение концентраций загрязняющих в сбрасываемых сточных водах по ионам аммония, железу, фосфору и другим загрязняющим веществам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, по результатам проверки директору «Тулагорводоканала» внесено представление об устранении нарушений водного законодательства.

В отношении должностных лиц предприятия возбуждено три дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение), которые направлены для рассмотрения в Управление Росприроднадзора по Тульской области.