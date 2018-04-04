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Прокуратура потребовала устранить нарушения пожарной безопасности тульском ГКЗ и ТЮЗе
Фото из архива Myslo.

Прокуратура потребовала устранить нарушения пожарной безопасности тульском ГКЗ и ТЮЗе

Проверки мест массового скопления людей в Туле продолжаются.

Прокуратура Советского района провела проверку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в Городском концертном зале и Театре юного зрителя.

В ходе проверки установлено, что в ГКЗ допускаются нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

  • не проведено техническое обслуживание установок пожаротушения, допущено хранение под лестничным маршем вещей, мебели и другие горючих материалов;
  • отсутствует уплотнение в притворах дверей, в лестничных клетках;
  • не обеспечено разделение помещений производственного и технического назначения, складских помещений, от коридора и других помещений противопожарными преградами (отсутствуют противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости).

По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В адрес директора ГКЗ внесено представление об устранении нарушений.

В ТЮЗе в ходе проверки установлены следующие нарушения:

  • система оповещения и управления эвакуацией при пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения;
  • в помещении перед выходом и тамбуре, а также в зоне обслуживания в буфете отсутствует автоматическая пожарная сигнализация;
  • некоторые двери эвакуационных выходов имеют запор, который открываются изнутри ключом;
  • в ряде помещений горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м;
  • двери выходов из зрительного зала в коридор не самозакрывающиеся;
  • в отдельно стоящем ангаре и складе отсутствует автоматическая пожарная сигнализация;
  • на плане эвакуации людей при пожаре неверно обозначены места хранения первичных средств пожаротушения;
  • в складском помещении складского здания имеется встроенное помещение из горючих материалов;
  • в складском помещении у электродвигателей и пусковой аппаратуры складируются горючие вещества и материалы.

По результатам проверки прокуратура также возбудила административное дело, а в адрес директора ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя» внесено представление об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:54 +3
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