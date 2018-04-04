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Обрушение дома в Туле: Тело погибшего извлекли из-под завалов
Фото Алексея Пирязева.

Обрушение дома в Туле: Тело погибшего извлекли из-под завалов

На месте происшествия работают специалисты МЧС, медики, полиция и следственный комитет.

Как уже сообщал Myslo, сегодня, 4 апреля, примерно в половине второго на улице Пирогова рухнул заброшенный дом. Под завалами оказались два человека. Мужчины разбирали ветхое строение вручную.

Как передает корреспондент Myslo с места событий, одного из пострадавших мужчин увезли в больницу, он в реанимации. Тело второго извлекли из-под завалов. 

Дом №49 сгорел еще летом прошлого года. Все это время здание пустовало. По некоторым данным, что бревенчатое строение принадлежит расположенной по соседству ритуальной конторе. Пока сотрудники организации ничего не комментируют.

На месте работают следователи и полиция, сотрудники МЧС разбирают завалы. Следственный комитет проводит доследственную проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Галерея
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 1
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 2
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 3
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 4
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 5
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 6
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 7
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 8
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 9
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 10
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 11
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 12
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 13
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 14
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 15
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 16
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 17
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 18
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 19
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 20
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 21
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 22
В Туле на ул. Пирогова рухнул дом, Фото: 23
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:35 +1
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