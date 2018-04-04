Видео: На проспекте Ленина туляк «отбил» девушку у гадалок

Несколько женщин окружили её на остановке и о чем-то с ней разговаривали. Девушка явно находилась в растерянности и не знала что делать.

Туляк Борис Балабан опубликовал видео, на котором он «отбил» девушку у представительниц цыганского этноса.

На ролике видно, как на остановке «Улица Мира» несколько женщин собрались вокруг девушки и о чем-то с ней разговаривали. Как только молодой человек с телефоном подошел к ним, они сначала не подпускали его к девушке, а затем начали уверять его, что они просто ждут «своих ребят». Сама девушка явно была растеряна, не зная, как реагировать на происходящее.

После вмешательства молодого человека все разошлись.