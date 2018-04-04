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Паводок: В Тульской области затоплен мост, нарушено транспортное сообщение
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Паводок: В Тульской области затоплен мост, нарушено транспортное сообщение

Причиной подтопления моста в Куркинском районе стал подъем уровня воды в реке Дон.

4 апреля в 9.00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о подтоплении низководного моста в населенном пункте Орловка Куркинского района.

Причиной послужил подъем уровня воды в реке Дон.

Нарушено прямое транспортное сообщение с шестью населенными пунктами: Пашково, Ивановка, Попова Слобода, Починки, Подмоклое, Никитское — всего 32 жилых дома и около 75 жителей.

Угрозы подтопления жилых домов нет. Эвакуация населения из мест постоянного проживания не требуется.

Объездной путь в районе затопленного моста у н.п. Орловка возможен через Подмоклое, Починки, Прилипки, Устье, Куликовка, Сабуров, Ивановка, Орловка протяженностью 10 км.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия убыла оперативная группа Куркинского гарнизона пожарной охраны МЧС России по Тульской области.

Вода над уровнем моста поднялась на 30 см.

На месте происшествия личным составом ПСЧ-51 организовано круглосуточное дежурство. В Орловке функционируют магазины, в которых имеются необходимые продовольственные продукты. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

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При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — «01» или с мобильного — «112» и «101».

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