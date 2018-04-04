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Обыск иномарки в Туле: В задержанном «Сузуки» перевозили наркотики
Фото и видео Евгении К.

Обыск иномарки в Туле: В задержанном «Сузуки» перевозили наркотики

Полиция прокомментировала оперативные действия в Пролетарском округе.

Во вторник днем сотрудники Госавтоинспекции в ходе работы по надзору за дорожным движением на улице Матросова в Туле остановили для проверки автомобиль «Сузуки Гранд Витара». Myslo писал об этом здесь.

Пассажир транспортного средства во время беседы полицейских с водителем вел себя очень нервно.

Не дожидаясь, когда сотрудники ДПС завершат общение с находившимся за рулем, мужчина встал с пассажирского сидения, покинул салон и попытался убежать.

Полицейские остановили пассажира для проверки, так как его поведение становилось неадекватным и не соответствовало окружающей обстановке. Выяснилось, что 35-летний житель Тулы хранил при себе свертки, в которых содержалось вещество, похожее на наркотики. В присутствии понятых свертки были изъяты и направлены на исследование.

В экспертно-криминалистическом центре УМВД установлено, что мужчина хранил при себе 5,36 гр амфетамина.

В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.

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Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 1
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 2
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 3
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 4
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 5
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 6
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 7
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 8
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 9
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 10
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:09 +2
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