Обыск иномарки в Туле: В задержанном «Сузуки» перевозили наркотики

Фото и видео Евгении К.

Во вторник днем сотрудники Госавтоинспекции в ходе работы по надзору за дорожным движением на улице Матросова в Туле остановили для проверки автомобиль «Сузуки Гранд Витара». Myslo писал об этом здесь.

Пассажир транспортного средства во время беседы полицейских с водителем вел себя очень нервно.

Не дожидаясь, когда сотрудники ДПС завершат общение с находившимся за рулем, мужчина встал с пассажирского сидения, покинул салон и попытался убежать.

Полицейские остановили пассажира для проверки, так как его поведение становилось неадекватным и не соответствовало окружающей обстановке. Выяснилось, что 35-летний житель Тулы хранил при себе свертки, в которых содержалось вещество, похожее на наркотики. В присутствии понятых свертки были изъяты и направлены на исследование.

В экспертно-криминалистическом центре УМВД установлено, что мужчина хранил при себе 5,36 гр амфетамина.

В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.