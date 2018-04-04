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Проверка воды в Туле: Самая жесткая вода в Привокзальном районе
Фото из архива Myslo.

Проверка воды в Туле: Самая жесткая вода в Привокзальном районе

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований за 2017 год.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверил качество воды, поступающей в дома туляков.

Результаты проверки показали, что самая жесткая вода — в Привокзальном (8,4−9,5) и Советском округах (8,2−9,4), тройку лидеров в этом списке замыкает Центральный округ. Здесь показатель жесткости воды составил 7,6-9,4. Отметим, что установленная норма СанПиНа — 10 градусов жесткости — не превышена ни в одном из территориальных округов. Так, в Зареченском токруге этот показатель составил 7,2-7,9, а в Пролетарском — 5,8-6,0.

Тоже касается и содержания железа. При норме 0,3 мг/дм3 в Привокзальном округе в пробах обнаружено 0,14, в Советском — 0,13, в Центральном — 0,12, в Зареченском — 0,11, в Пролетарском — 0,1.

Показатель «мутность» был обнаружен только в Привокзальном округе. При принятых нормах показателя мутности 1,5 мг/дм3 он составил 0,68.

 

Напомним, в январе 2018 года редакция Myslo тоже проводила исследования водопроводной воды. Результаты здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:39 0
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