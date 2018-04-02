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В Туле на берегу старицы Упы высадили плакучие ивы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на берегу старицы Упы высадили плакучие ивы

В районе старицы реки ведутся работы по благоустройству в рамках проекта «Тульская набережная».

Специалисты продолжают укреплять берега, завершают вбивать лиственничные сваи.

Также обустраивается основание пешеходной зоны и смотрового моста, осуществляются укладка щебеночного слоя и монтаж бордюров.

Сегодня вдоль берега было высажено 50 плакучих ив. Также на набережной и ул. Металлистов планируется высадить большемерные деревья. Всего порядка 150 штук.

Галерея
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 1
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 2
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 3
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 4
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 5
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 6
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 7
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 8
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 9
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 10
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 11
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 12
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 13
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 14
На набережной посадили плакучие ивы, Фото: 15
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:45 +4
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