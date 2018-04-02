Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле на берегу старицы Упы высадили плакучие ивы
В районе старицы реки ведутся работы по благоустройству в рамках проекта «Тульская набережная».
Специалисты продолжают укреплять берега, завершают вбивать лиственничные сваи.
Также обустраивается основание пешеходной зоны и смотрового моста, осуществляются укладка щебеночного слоя и монтаж бордюров.
Сегодня вдоль берега было высажено 50 плакучих ив. Также на набережной и ул. Металлистов планируется высадить большемерные деревья. Всего порядка 150 штук.
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