Алексей Дюмин: «Состояние дорог в Туле удручающее»

Одна из проблемных улиц – Ложевая. В этом году ее ждет капитальный ремонт, а через два года – расширение до трех полос.

Алексей Дюмин проинспектировал ремонт дорог в Туле. В рамках объезда он осмотрел состояние улица Ложевой. Глава администрации Евгений Авилов главе региона доложил:

– На улице Ложевой еще в прошлом году образовались «валуны» из-за того, что вода выдавила асфальт. В этом году мы планируем провести ее ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги».

Также в связи со строительством второй очереди Восточного обвода в планах администрации города расширить улицу Ложевую до трех полос в каждую сторону. В этом году будет подготовлен проект расширения. Строительные работы запланированы на 2020 год.

– По обращениям граждан мы проехали по улицам Тулы. Что могу сказать: состояние дорог удручающее. Вопрос в том, что капитальный ремонт на магистральных улицах делался шесть лет назад. Уже подошёл срок нового ремонта, – отметил губернатор Алексей Дюмин. – Мы приняли решение выделить Туле по программе «Безопасные и качественные дороги» 351 млн рублей на решение дорожных вопросов. Деньги выделяются без условия софинансирования.

Глава региона поручил председателю правительства Тульской области Юрию Андрианову контролировать исполнение программы «Безопасные и качественные дороги» в Туле.

Губернатор напомнил главе администрации регионального центра Евгению Авилову, что надо на постоянной основе проводить мониторинг состояния дорог и оперативно реагировать на обращения жителей.

– Сейчас количество обращений возрастает. Не доводите ситуацию до критической, а сами принимайте меры и приводите дороги в порядок в рамках содержания, — отметил губернатор.

Также Алексей Дюмин акцентировал внимание властей регионального центра на новом сервисе «Тула без ям». Сервис позволяет подать через интернет заявку на проведение ямочного ремонта. Заявка будет исполнена в течение 10 дней. Чтобы сообщить о проблеме, достаточно авторизоваться на сайте «Открытый регион 71» и заполнить соответствующую форму.

– Обращения, которые туда поступают, надо рассматривать в кратчайшие сроки, в течение трёх-четырех дней, – подчеркнул Алексей Дюмин.



Евгений Авилов отметил, что всего в этом году в Туле будет отремонтировано 58 дорог, часть из них отремонтируют по муниципальной программе, на эти цели направят из городской казны 100 млн рублей.



Губернатор также отметил, что при ремонте дорог необходимо не забывать и про озеленение улиц Тулы.