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В Туле объявили победительниц конкурса «Миссис Тула — 2018»
Фото Алексея Пирязева.

В Туле объявили победительниц конкурса «Миссис Тула — 2018»

На сцене Тульской областной филармонии прошел VII областной конкурс элегантности, красоты и таланта, организованный модельно-артистическим агентством Linda.

Конкурс «Миссис Тула» проходит при поддержке министерства культуры Тульской области. Он является региональным отборочным туром национального конкурса «Миссис Россия Интернэшнл», так что у победительницы конкурса есть возможность представить наш регион на этом творческом испытании.

Алла Бурлина, директор модельного агентства Linda:

Алла Бурлина

Это мой любимый конкурс. Он очень добрый и светлый. Здесь по настоящему проявляется многогранность женщины как личности, как матери и как настоящего символа любви, добра и красоты.

 

В 2018 году в конкурсе «Миссис Тула — 2018» приняли участие 13 молодых замужних женщин с детьми. Все участницы — красивые, смелые, яркие, талантливые. В первом выходе они вышли на сцену со своими мужьями и детьми.

Евгения Кондаревич. Нашла себя в профессии парикмахера-универсала. Любит делать людей счастливыми и сама получает от этого большое удовольствие. С мужем растит любимого сына Степана. Уверена, что мир спасет красота. Девиз семьи: «Твои мечты — мои заботы!»

Мария Бибикова. Мария с мужем Алексеем воспитывает троих очаровательных детей: Данилу, Микаэля и Ангелину. Мария — певица, ее муж — профессиональный танцор, дети играют на фортепиано и флейте, поют. Маша мечтает, чтобы в ее семье было пятеро детей.

Наталья Вишнева. Наталья работает специалистом по управлению персоналом. Ее семья — любящий муж Руслан и две дочки. Татьяна обожает петь, Полина танцует и занимается в школе моделей. Семью объединяет любовь к творчеству и путешествиям.

Марианна Тимофеева. В семье пятеро детей! Марианна — кандидат в мастера спорта по бадминтону, технолог, дизайнер тканей. По словам мужа, она — добрая, любящая, нежная и просто волшебница!

Елена Бандурина. Елена занимается спортом, любит активный отдых, стремится к самосовершенствованию. Ее семья — муж Сергей и двое сыновей — Никита и Владислав. Участие в конкурсе для Елены — награда к 20-летнему юбилею совместной жизни.

Александра Родина. После рождения двоих детей — Всеволода и Алисы — Александра увлеклась спортом и правильным питанием, сама составляет тренировки для домашних занятий. У нее два высших образования. Сейчас Саша учит английский язык, конструирует одежду, поет и создает мультики.

Анна Мельникова. Вся ее семья ведет активный образ жизни. Данила учится в 10-м классе, играет в баскетбольной команде за свою школу. Никита — студент, увлекается футболом. Дочка Ева увлекается спортивной гимнастикой и имеет 1-й юношеский разряд.

Татьяна Гусейнова. Позитивная, веселая, активная мама. Старший фитнес-инструктор групповых программ. Не может ни дня без спорта и своих детей — Вероники и Эльдара. Вероника профессионально занимается танцами, хобби Эльдара — самбо и футбол. А муж Тимур во всем поддерживает свою семью.

Анна Ануфриева. Анна имеет золотые медали за особые успехи в учебе и достижения в спорте, красные дипломы и дипломы лауреата в различных конкурсах. Работала учителем, педагогом-хореографом, но основная ее должность сейчас — мама. Главное счастье Анны — муж Александр и сын Дмитрий.

Людмила Кузина. Педагог и по образованию, и по зову сердца. 16 лет выпускает в жизнь воспитателей детских садов и учителей начальных классов. Людмила — одна из практикующих нумерологов-консультантов, ведет свой блог в инстаграм.

Дина Сафонова. Дина — жена офицера, мама очаровательной Агаты. На счету Дины множество профессиональных достижений. Она мастер спорта по художественной гимнастике, многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований. В 2017 году ее главная мечта воплотилась в реальность — Дина основала Центр художественной гимнастики.

Екатерина Рудакова. Екатерина родилась в Магадане, получила высшее экономическое образование. Но встреча с будущим мужем Максимом резко изменила ее жизнь. Катя освоила новую профессию фотографа, и это стало их с мужем совместным делом. Супруги воспитывают троих детей: Руслана, Викторию и Андрея. Рудаковы занимаются составлением генеалогического древа семьи, которое насчитывает уже более 600 человек.

 

Милана Чупаева. Милана полностью поглощена танцами и саморазвитием. Она основала свою школу танцев, приняла участие в телешоу «Танцы на ТНТ», 4-й сезон, кандидат в мастера спорта по фитнес-аэробике. С мужем Борисом воспитывает дочку Мию.

Самым интересным в этот вечер стал творческий конкурс, в котором каждая мама максимально раскрыла свои способности. Особенно хочется отметить здесь несколько номеров.

Например, шуточный танцевальный баттл от семьи Вишневых. Мама и папа против дочек. Папа здесь был неподражаемо артистичен!

Отдельное спасибо Марии Бибиковой за исполнение песни «Снится сон». До мурашек. И очень круто, что на сцене Маша не была одна — муж Алексей танцевал, дети тоже помогали.

Очень запомнилась жюри и зрителям акробатическая импровизация Дины Сафоновой. Легкая, воздушная, завораживающая. Да, Дина — настоящий профессионал.

Ну и, конечно же, обязательно надо отметить танцевальный номер Миланы Чупаевой в стиле vogue. Это было горячо!

После выхода участниц в вечерних платьях, жюри распределило титулы и награды.

Итак…

«Миссис Оригинальность» — Татьяна Гусейнова.

«Миссис Грация» — Анна Ануфриева.

«Миссис Стиль» — Дина Сафонова. Также девушка выиграла голосование на нашем сайте и стала обладательницей титула «Миссис «Слобода», диплома и подарка — сертификата на 3000 в один из магазинов косметики и парфюмерии.

«Миссис Обаяние» — Екатерина Рудакова.

«Миссис Подиум» — Евгения Кондаревич.

«Миссис Фото» — Елена Бандурина.

«Миссис Семья» — Марианна Тимофеева.

«Миссис Шарм» — Анна Мельникова.

«Миссис Очарование» — Людмила Кузина.

«Миссис Талант» — Мария Бибикова.

«Миссис Интернет» — Наталья Вишнева.

Титул «2-я вице Миссис Тула — 2018» выиграла Александра Родина.

Всего на два очка проиграла Милана Чупаева победительнице. Она получила титул «1-я вице Миссис Тула — 2018».

Ну, а королевой вечера, обладательницей титула «Миссис Тула — 2018» стала обворожительная Дина Сафонова.

После объявления результатов мы задали вопрос Милане Чупаевой — почему она решила принять участие в этом конкурсе?

- У меня очень насыщенная творческая жизнь, но в подобных конкурсах я ни разу не участвовала, — рассказала нам Милана Чупаева. — И подумала — а почему бы не попробовать? Муж Борис меня сразу же поддержал, родители тоже. Сложностей при подготовке к конкурсу не было, я получала удовольствие от всего происходящего. Очень рада победе Дины — она моя одногруппница, мы вместе учились хореографии в МГУКИ. Но для меня мое второе место — это конечно поражение, я хотела выиграть.


Милана Чупаева с дочкой Мией.

А затем Myslo пообщался с победительницей конкурса, «Миссис Тулой — 2018» Диной Сафоновой.

- На конкурс меня позвала моя кума Ольга Макарова, крестная моей дочки. Решиться мне было сложно. Я человек хоть и связанный с творчеством, но закомплексованный. А со своими комплексами надо бороться! Вот я и решилась. Я совершенно не ожидала, что выиграю. Эмоции зашкаливают. Я в шоке!

— Дина, несколько слов о себе…

- Мне 25 лет, у меня два высших образования: ТулГУ (институт физической культуры и спорта) и МГУКИ (хореография), и оба — с красным дипломом. Когда я ушла в декретный отпуск, сбылась моя мечта — я открыла свой Центр художественной гимнастики «Династия». Теперь воспитываю деток. Недавно мы вернулись с соревнований из Пензы, с призовыми местами. А еще я — участница группы поддержки футбольного клуба «Арсенал».


Дина Сафонова с мужем Алексеем и дочкой Агатой.

— Как хватает времени на работу и на семью?

- Самое главное — желание, амбиции, развитие. Семья — это главное, и это должно быть у каждой женщины. Мой муж Алексей — капитан полиции. Агате 2,5 года, уже она держит обруч, мяч, булавы (смеется). А еще стоит на коньках и катается на лыжах. Она с детства в спортзале.

— Как любите проводить семейный досуг?

- Мы на спорте! Катаемся с мужем на коньках, сплавляемся на байдарках, любим ходить в походы с рюкзаками, жить в палатках. Даже с Агатой уже ходили в поход под Суворов, катались на водных лыжах.

— Что сказал муж, когда узнал, что Вы идете на конкурс?

- Что мне заняться нечем (смеется). Но все же поддержал меня, вышел на сцену. Вообще он меня во всем поддерживает. И в этом, наверное, наш секрет семейного счастья.


Александра Родина, Дина Сафонова и Милана Чупаева.
Из досье Myslo

Дина Сафонова
Родилась 11 ноября 1992 г. в Туле
Окончила школу № 1, с 1-го класса занимается художественной гимнастикой (тренер Ирина Зайцева).
Любимая книга: Диана Гэблдон «Чужестранка».
Любимый фильм: «Три метра над уровнем неба».
Любимый напиток: кофе.
Девиз: «Через тернии к звездам».
Мечта: Много путешествовать и чтобы все были здоровы.

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Миссис Тула 2018, Фото: 42
Миссис Тула 2018, Фото: 43
Миссис Тула 2018, Фото: 44
Миссис Тула 2018, Фото: 45
Миссис Тула 2018, Фото: 46
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Миссис Тула 2018, Фото: 166
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Миссис Тула 2018, Фото: 272
Миссис Тула 2018, Фото: 273
Миссис Тула 2018, Фото: 274
Миссис Тула 2018, Фото: 275
Миссис Тула 2018, Фото: 276
Миссис Тула 2018, Фото: 277
Миссис Тула 2018, Фото: 278
Миссис Тула 2018, Фото: 279
Миссис Тула 2018, Фото: 280
Миссис Тула 2018, Фото: 281
Миссис Тула 2018, Фото: 282
Миссис Тула 2018, Фото: 283
Миссис Тула 2018, Фото: 284
Миссис Тула 2018, Фото: 285
Миссис Тула 2018, Фото: 286
Миссис Тула 2018, Фото: 287
Миссис Тула 2018, Фото: 288
Миссис Тула 2018, Фото: 289
Миссис Тула 2018, Фото: 290
Миссис Тула 2018, Фото: 291
Миссис Тула 2018, Фото: 292
Миссис Тула 2018, Фото: 293
Миссис Тула 2018, Фото: 294
Миссис Тула 2018, Фото: 295
Миссис Тула 2018, Фото: 296
Миссис Тула 2018, Фото: 297
Миссис Тула 2018, Фото: 298
Миссис Тула 2018, Фото: 299
Миссис Тула 2018, Фото: 300
Миссис Тула 2018, Фото: 301
Миссис Тула 2018, Фото: 302
Миссис Тула 2018, Фото: 303
Миссис Тула 2018, Фото: 304
Миссис Тула 2018, Фото: 305
Миссис Тула 2018, Фото: 306
Миссис Тула 2018, Фото: 307
Миссис Тула 2018, Фото: 308
Миссис Тула 2018, Фото: 309
Миссис Тула 2018, Фото: 310
Миссис Тула 2018, Фото: 311
Миссис Тула 2018, Фото: 312
Миссис Тула 2018, Фото: 313
Миссис Тула 2018, Фото: 314
Миссис Тула 2018, Фото: 315
Миссис Тула 2018, Фото: 316
Миссис Тула 2018, Фото: 317
Миссис Тула 2018, Фото: 318
Миссис Тула 2018, Фото: 319
Миссис Тула 2018, Фото: 320
Миссис Тула 2018, Фото: 321
Миссис Тула 2018, Фото: 322
Миссис Тула 2018, Фото: 323
Миссис Тула 2018, Фото: 324
Миссис Тула 2018, Фото: 325
Миссис Тула 2018, Фото: 326
Миссис Тула 2018, Фото: 327
Миссис Тула 2018, Фото: 328
Миссис Тула 2018, Фото: 329
Миссис Тула 2018, Фото: 330
Миссис Тула 2018, Фото: 331
Миссис Тула 2018, Фото: 332
Миссис Тула 2018, Фото: 333
Миссис Тула 2018, Фото: 334
Миссис Тула 2018, Фото: 335
Миссис Тула 2018, Фото: 336
Миссис Тула 2018, Фото: 337
Миссис Тула 2018, Фото: 338
Миссис Тула 2018, Фото: 339
Миссис Тула 2018, Фото: 340
Миссис Тула 2018, Фото: 341
Миссис Тула 2018, Фото: 342
Миссис Тула 2018, Фото: 343
Миссис Тула 2018, Фото: 344
Миссис Тула 2018, Фото: 345
Миссис Тула 2018, Фото: 346
Миссис Тула 2018, Фото: 347
Миссис Тула 2018, Фото: 348
Миссис Тула 2018, Фото: 349
Миссис Тула 2018, Фото: 350
Миссис Тула 2018, Фото: 351
Миссис Тула 2018, Фото: 352
Миссис Тула 2018, Фото: 353
Миссис Тула 2018, Фото: 354
Миссис Тула 2018, Фото: 355
Миссис Тула 2018, Фото: 356
Миссис Тула 2018, Фото: 357
Миссис Тула 2018, Фото: 358
Миссис Тула 2018, Фото: 359
Миссис Тула 2018, Фото: 360
Миссис Тула 2018, Фото: 361
Миссис Тула 2018, Фото: 362
Миссис Тула 2018, Фото: 363
Миссис Тула 2018, Фото: 364
Миссис Тула 2018, Фото: 365
Миссис Тула 2018, Фото: 366
Миссис Тула 2018, Фото: 367
Миссис Тула 2018, Фото: 368
Миссис Тула 2018, Фото: 369
Миссис Тула 2018, Фото: 370
Миссис Тула 2018, Фото: 371
Миссис Тула 2018, Фото: 372
Миссис Тула 2018, Фото: 373
Миссис Тула 2018, Фото: 374
Миссис Тула 2018, Фото: 375
Миссис Тула 2018, Фото: 376
Миссис Тула 2018, Фото: 377
Миссис Тула 2018, Фото: 378
Миссис Тула 2018, Фото: 379
Миссис Тула 2018, Фото: 380
Миссис Тула 2018, Фото: 381
Миссис Тула 2018, Фото: 382
Миссис Тула 2018, Фото: 383
Миссис Тула 2018, Фото: 384
Миссис Тула 2018, Фото: 385
Миссис Тула 2018, Фото: 386
Миссис Тула 2018, Фото: 387
Миссис Тула 2018, Фото: 388
Миссис Тула 2018, Фото: 389
Миссис Тула 2018, Фото: 390
Миссис Тула 2018, Фото: 391
Миссис Тула 2018, Фото: 392
Миссис Тула 2018, Фото: 393
Миссис Тула 2018, Фото: 394
Миссис Тула 2018, Фото: 395
Миссис Тула 2018, Фото: 396
Миссис Тула 2018, Фото: 397
Миссис Тула 2018, Фото: 398
Миссис Тула 2018, Фото: 399
Миссис Тула 2018, Фото: 400
Миссис Тула 2018, Фото: 401
Миссис Тула 2018, Фото: 402
Миссис Тула 2018, Фото: 403
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:03 0
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