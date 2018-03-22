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В Алексине перекрыли тротуар: Люди идут по проезжей части

В Алексине перекрыли тротуар: Люди идут по проезжей части

Местный житель выложил в сеть видеоролик.

По словам мужчины, дом по улице Мира обнесли сигнальной лентой, чтобы на голову людям не упали сосульки. После прошлогодней трагедии в Алексине местные УК красно-белой ленты не жалеют.

Местный житель в соцсетях пытается бороться с проблемой (пока безуспешно). Вот его блог:

11 марта.

Вот прям не могу. У меня бомбит уже больше месяца. По центральной улице Мира на Соцгороде, управляющая компания перекрыла тротуары возле домов запретной сеткой, мол ходить тут низзя, «а то снег и сосульки башка попадёт, совсем мёртвый будешь». Так вот. Вместо того, чтобы посбивать сосульки и почистить снег, просто перекрыли проход возле домов, людям теперь приходиться ходить ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, по гололёду, по кучам снега. А в случае чего — мы же сами виноваты, не нужно ведь ходить по проезжей части. Вопрос — ГДЕ ХОДИТЬ?
 

В соцсетях администрация ответила мужчине:

Но несмотря на это вчера вечером блогер снова снял видео о том, как  ...ничего не изменилось:

 

Напомним, 18 февраля 2017 года в Алексине случилась трагедия. От упавшей с крыши глыбы льда погибла 40-летняя жительница Алексина.

Приговором суда 4 сентября 2017 года директор управляющей компании города Алексина ООО «Наш Дом I» 49-летний Юрий Суховеев был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:49 +3
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