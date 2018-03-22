В Алексине перекрыли тротуар: Люди идут по проезжей части

По словам мужчины, дом по улице Мира обнесли сигнальной лентой, чтобы на голову людям не упали сосульки. После прошлогодней трагедии в Алексине местные УК красно-белой ленты не жалеют.

Местный житель в соцсетях пытается бороться с проблемой (пока безуспешно). Вот его блог:

11 марта.

Вот прям не могу. У меня бомбит уже больше месяца. По центральной улице Мира на Соцгороде, управляющая компания перекрыла тротуары возле домов запретной сеткой, мол ходить тут низзя, «а то снег и сосульки башка попадёт, совсем мёртвый будешь». Так вот. Вместо того, чтобы посбивать сосульки и почистить снег, просто перекрыли проход возле домов, людям теперь приходиться ходить ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, по гололёду, по кучам снега. А в случае чего — мы же сами виноваты, не нужно ведь ходить по проезжей части. Вопрос — ГДЕ ХОДИТЬ?



В соцсетях администрация ответила мужчине:

Но несмотря на это вчера вечером блогер снова снял видео о том, как ...ничего не изменилось:

Напомним, 18 февраля 2017 года в Алексине случилась трагедия. От упавшей с крыши глыбы льда погибла 40-летняя жительница Алексина.