В Тульской области в связи с гриппом усилены противоэпидемические мероприятия

В связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области введены дополнительные противоэпидемические мероприятия.

В государственных учреждениях здравоохранения, образовательных и социальных учреждениях введены мероприятия в соответствии с комплексным планом по обеспечению готовности территории Тульской области к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Они предусматривают: усиление дезинфекционного режима, увеличение кратности проведения влажных уборок с проведением обеззараживания воздушной среды бактерицидными лампами, ограничение посещений родственниками пациентов учреждений здравоохранения,

ограничение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях,

использование практики приостановления образовательного процесса в связи со снижением посещаемости по причине высокой заболеваемости, проведение утренних фильтров в детских образовательных учреждениях.

В образовательных учреждениях области перенесены весенние каникулы. Направлены письма руководителям крупных промышленных предприятий, предприятий торговли с рекомендациями о проведении противоэпидемических мероприятий.

При проведении проверок объектов специалистами Управления Роспотребнадзора особое внимание уделяется вопросу проведения профилактических мероприятий по гриппу и ОРВИ.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.