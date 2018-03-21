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В Тульской области в связи с гриппом усилены противоэпидемические мероприятия

В Тульской области в связи с гриппом усилены противоэпидемические мероприятия

Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области введены дополнительные противоэпидемические мероприятия.

В государственных учреждениях здравоохранения, образовательных и социальных учреждениях введены мероприятия в соответствии с комплексным планом по обеспечению готовности территории Тульской области к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Они предусматривают: усиление дезинфекционного режима, увеличение кратности проведения влажных уборок с проведением обеззараживания воздушной среды бактерицидными лампами, ограничение посещений родственниками пациентов учреждений здравоохранения,

ограничение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях,

использование практики приостановления образовательного процесса в связи со снижением посещаемости по причине высокой заболеваемости, проведение утренних фильтров в детских образовательных учреждениях.

В образовательных учреждениях области перенесены весенние каникулы. Направлены письма руководителям крупных промышленных предприятий, предприятий торговли с рекомендациями о проведении противоэпидемических мероприятий.

При проведении проверок объектов специалистами Управления Роспотребнадзора особое внимание уделяется вопросу проведения профилактических мероприятий по гриппу и ОРВИ.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.

 

Сюжет: Грипп-2018
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:56 +1
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